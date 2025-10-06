Espera centro de Tamaulipas hasta más de 50 mm de lluvia

Prepárese, expertos pronostican lluvias para #Tamaulipas a partir de este Martes

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La actividad de lluvias volverá con fuerza al centro de Tamaulipas a partir de mañana martes 7 de octubre, de acuerdo con el pronóstico de Meteo Alert Victoria, que advierte un incremento importante en la precipitación acumulada para los próximos siete días, con posibilidad de eventos localmente fuertes a intensos.

En su último reporte sobre las lluvias esperadas, se detalla en un mapa meteorológico que municipios como Ciudad Victoria, Hidalgo, Llera, Jiménez y Mainero se ubican dentro del corredor donde se prevén los mayores acumulados, con rangos que podrían superar los 50 milímetros en algunos puntos, especialmente hacia la zona de transición entre la Sierra Madre y los llanos costeros.

En contraste, el litoral tamaulipeco (particularmente el sector de Soto la Marina), se perfila como una de las regiones más afectadas, ya que el modelo proyecta acumulados que podrían superar los 75 milímetros, reflejados en las tonalidades rojas y anaranjadas del mapa.

Las lluvias tenderán a generalizarse entre martes y miércoles, influenciadas por el ingreso de humedad del Golfo de México y la interacción con sistemas de baja presión.

El fenómeno traerá un respiro a la sequía que aún persiste en varias zonas del altiplano, aunque también podría generar encharcamientos y aumento en los caudales de ríos y arroyos.

Meteo Alert recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar exponerse en áreas propensas a escurrimientos o inundaciones, ya que las condiciones atmosféricas podrían mantenerse activas durante el resto de la semana.

Por. Antonio H. Mandujano