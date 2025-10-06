Más de 480 negocios supervisa la Dirección de Alcoholes en Tampico

Durante las inspecciones se revisa que los negocios cuenten con licencia de funcionamiento, número exterior visible, letreros de prohibición de venta a menores

TAMPICO, TAM.- El personal de la Dirección de Alcoholes del Ayuntamiento de Tampico mantiene una revisión constante en los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, tanto mediante recorridos en colonias como a través del monitoreo de redes sociales, informó el titular de la dependencia, Pedro Valladares Ramiro, quien destacó que el padrón digitalizado registra actualmente 489 negocios de este tipo.

“Estamos yendo todos los días, mis inspectores recorren los establecimientos para verificar que cumplan con sus obligaciones. Tenemos un padrón digitalizado donde están ubicados todos los giros, manzana por sección y por sector”

Señaló que durante las inspecciones se revisa que los negocios cuenten con licencia de funcionamiento, número exterior visible, letreros de prohibición de venta a menores y, en el caso de restaurantes o restaurantes-bar, que tengan cocina integrada, baños para hombres y mujeres, así como salidas de emergencia.

Valladares Ramiro aseguró que la mayoría de los negocios cumplen con las disposiciones municipales, aunque reconoció que al inicio de la actual administración varios operaban sin permisos.

“Nos tocó una tarea ardua. Había muchos establecimientos que no estaban cumpliendo, pero ahora casi todos ya cuentan con su documentación y permisos eventuales al día”, dijo.

Recordó que cuando asumió la dirección solamente 10 salones de eventos pagaban permisos eventuales, y actualmente son entre 140 y 150 los que lo hacen cada semana.

El funcionario municipal dijo que además de recorridos físicos, el personal detecta nuevos establecimientos a través de las redes sociales.

“Por ahí se promocionan: ponemos ‘salón con alberca’ o ‘casa con alberca’ y aparecen cientos. De esa manera los ubicamos y los visitamos para regularizarlos”, concluyó.

Por Cynthia Gallardo

La Razón