Ponen en pausa hotel Marriott de Altamira

El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, señaló que, a pesar del interés del municipio, la empresa aún no toma decisiones definitivas sobre la edificación

ALTAMIRA, TAM.- El proyecto del hotel Marriott en Altamira se encuentra en pausa, a la espera de que los inversionistas definan la ubicación y la fecha de inicio de la obra.

El hotel, que se anunció originalmente como un desarrollo de alto nivel para atender la demanda del turismo de negocios ha tenido cambios en su ubicación inicial y en 2023, la inversión se calculó en 11 millones de dólares.

El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, señaló que, a pesar del interés del municipio, la empresa aún no toma decisiones definitivas sobre la edificación.

«El hotel Marriott se encuentra en stand by, todavía no definen claramente el lugar y el inicio de la inversión».

Puntualizó que existe el compromiso del Ayuntamiento de Altamira de brindar apoyo total a la inversión hotelera una vez que los inversionistas retomen el proyecto.

«Nosotros estamos puestos, hemos hablado con ellos y dónde se instalen siempre los vamos a respaldar, queremos que vengan más y más comercios», aseguró el Presidente Municipal.

En noviembre del 2023, la cadena Marriott y el gobierno de Altamira formalizaron la llegada del hotel.

La inversión inicial se manejó en alrededor de 11 millones de dólares y el proyecto incluye ​140 habitaciones en un ​edificio de 14 pisos, con una altura estimada de 100 metros, se proyecta que sea el edificio más alto de Tamaulipas.

El proyecto se planeó para ubicarse en un terreno que colinda con el Bulevar de los Ríos, cerca del Tecnológico de Monterrey.

A mediados del 2024, los empresarios de Marriott decidieron reubicar el proyecto, debido al análisis de mercado, logística y la búsqueda de una mejor conectividad.

El nuevo terreno se definió a un costado de la Avenida de la Industria, considerada un punto de más fácil acceso.

Por Óscar Figueroa

La Razón