Realizan entrega-recepción en la Secretaría de Servicios Públicos de Tampico

El proceso se lleva a cabo tras el reciente cambio de titular en donde asumió funciones Edmundo Reynaldo Malagón en relevo de Ricardo Clemente Mora

TAMPICO, TAM.- La Secretaria de la Contraloría Municipal, Patricia Del Ángel Rivas, informó que realiza el proceso de entrega-recepción en la Secretaría de Servicios Públicos de Tampico, tras el reciente cambio de titular en dicha dependencia, donde asumió funciones el licenciado Edmundo Reynaldo Malagón Infante en relevo de Ricardo Clemente Mora Alvarado.

“Estamos en la entrega-recepción, iniciamos apenas y saben que es muy grande la Secretaría de Servicios Públicos, así que nos va a llevar varios días concluirlo. Esperamos que esta semana podamos terminar, porque la operación de esta área es continua, trabaja 24/7”, explicó la funcionaria.

Del Ángel Rivas indicó que la revisión inició el pasado viernes y consiste principalmente en verificar los bienes y recursos con los que cuenta la dependencia.

“El nuevo secretario debe recibir y conocer todo lo que hay, porque se hace responsable de ello; el saliente también firma su parte, asumiendo su responsabilidad”

Indicó que el proceso podría concluir entre miércoles y jueves de esta semana, e insistió en que los servidores públicos deben de conducirse con honestidad y transparencia.

“A principios del año firmamos un código de ética y de conducta, y todos los funcionarios recibieron capacitación para desempeñarse correctamente”

La titular de la contraloría municipal confirmó además que el secretario técnico, José Luis Celestino ya no se encuentra en funciones, y la entrega-recepción de esa área se realizó la semana pasada sin contratiempos.

“Los bienes de la Secretaría Técnica son pocos, fue un proceso rápido. Actualmente hay una persona encargada, la licenciada, Jovani Rodríguez, aunque aún falta definir la terna y realizar el protocolo correspondiente”.

Por Cynthia Gallardo

La Razón