Responde con prontitud COMAPA SUR ante problema de drenaje en la colonia Ampliación de la Unidad Nacional

Los trabajos consisten en la sustitución de una línea de drenaje de 75 metros lineales, de los cuales ya se registra un avance aproximado del 50%

CIUDAD MADERO, TAM.- Con la finalidad de resolver un problema de escurrimiento de aguas residuales, COMAPA SUR trabaja de manera acelerada en la rehabilitación de una línea general de drenaje en la colonia Ampliación de la Unidad Nacional, en Ciudad Madero.

La acción se ejecuta en la calle 13 de Septiembre, entre Nicolás Bravo y Bustamante, donde se presentó el colapso de la red sanitaria debido al deterioro ocasionado por su antigüedad. Ante esta situación, el organismo operador del agua intervino de manera oportuna para evitar mayores afectaciones a las familias del sector.

Los trabajos consisten en la sustitución de una línea de drenaje de 75 metros lineales, de los cuales ya se registra un avance aproximado del 50%, lo que permitirá concluir en el menor tiempo posible y dar una solución definitiva al problema.

Estas acciones se desarrollan en apego a la política de trabajo del Gobierno del Estado orientada a atender con prioridad las necesidades de la población y garantizar el bienestar de las familias tamaulipecas.

De esta forma, COMAPA SUR reafirma su compromiso de brindar un servicio eficiente y de calidad, respondiendo con prontitud a las contingencias que se presentan en la red sanitaria, en coordinación permanente con las autoridades estatales y municipales.

POR MARIO PRIETO