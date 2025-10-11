Guardia Estatal rescata a persona privada de la libertad y detiene a cuatro presuntos responsables

Los hechos ocurrieron en el Fraccionamiento Pirámides de este municipio, cuando el personal de la corporación localizó una camioneta Ford Explorer con cuatro tripulantes

REYNOSA, TAMAULIPAS.- Elementos de la Guardia Estatal rescataron a una persona que había sido privada de la libertad y detuvieron a cuatro individuos presuntamente implicados en el hecho, tras atender un reporte emitido por el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5).

Los hechos ocurrieron en el Fraccionamiento Pirámides de este municipio, cuando el personal de la corporación localizó una camioneta Ford Explorer con cuatro tripulantes a bordo. Durante la inspección, los agentes detectaron en la parte trasera del vehículo a un hombre atado de pies y manos, con visibles signos de violencia física.

Ante la situación, los elementos de la Guardia Estatal procedieron a liberar a la víctima y a asegurar a los presuntos responsables, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) para las investigaciones correspondientes.

La persona rescatada fue trasladada a las instancias competentes para recibir atención médica y apoyo psicológico.