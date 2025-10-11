Alertan por crecida del río Tamesí

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una vez pasadas las lluvias intensas, la preocupación de las autoridades se encuentra en el incremento que presenta el nivel del río Tamesí.

El alcalde de Altamira, Armando Martínez reveló que el Tamesí está a 1.65 metros, es decir a tan solo 35 centímetros para que llegue a los 2

metros y comience a desbordarse.

“Estamos monitoreando el río Tamesí, tenemos 1.65 el nivel de nuestro río y recordemos que tuvimos problemas cuando llegó a los dos metros, estamos a tan solo 35 centímetros de llegar a los dos metros”.

Dijo que el consejo acordó tener una comunicación permanente con las dependencias encargadas de verificar los niveles del río y que son la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Recursos Hidráulicos.

“Estamos en comunicación por si debemos tomar medidas preventivas y que ya lo estamos haciendo, queremos estar de la mejor manera posible para evitar situaciones de riesgo”, apuntó el funcionario.

Durante la reunión del Consejo Municipal de Protección Civil, comentó que sólo 21 personas permanecen en los albergues, 16 en la primaria Amado Nervo de ejido de la Pedrera y 7 en la primaria de la Congregación Lomas del Real.

En julio pasado, en los ejidos del Tamesí, un promedio de 1,200 personas resultaron afectadas por la crecida, algunas tuvieron que refugiarse en los albergues

Por. Óscar Figueroa

La Razón