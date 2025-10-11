Celebra el SUTUAT el 52 aniversario de su fundación

El rector Dámaso Anaya Alvarado al encabezar el acto reafirmó el compromiso de fortalecer a la institución y los derechos del personal sindicalizado.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Al encabezar el acto por el 52 aniversario de la fundación del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (SUTUAT), el rector Dámaso Anaya Alvarado reafirmó el compromiso de fortalecer a la institución y los derechos del personal sindicalizado universitario.

En el evento que conmemora la creación del gremio sindical, la cual tuvo lugar el 13 de octubre de 1973, el rector destacó su reconocimiento a los trabajadores y a sus dirigentes por contribuir al desarrollo armónico de la casa de estudios, y a los avances en beneficio de la comunidad estudiantil.

En su mensaje, destacó que, a más de cinco décadas, esta organización sindical ha sido parte esencial del crecimiento, la estabilidad y la fortaleza de la Universidad, subrayando que este encuentro no solo es una celebración, sino un reconocimiento al esfuerzo constante que hace posible que la UAT siga siendo un orgullo para todo el estado de Tamaulipas.

Aseveró que, desde la rectoría se ha mantenido una cercanía permanente y respetuosa con el sindicato, porque existe un firme convencimiento en el diálogo y la colaboración como el camino más noble para construir acuerdos que beneficien a todos.

Acompañado de su esposa, la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, e integrantes de su gabinete, el rector hizo entrega de reconocimientos al personal sindicalizado de las secciones centro, norte, sur y Mante, por su trayectoria de servicio en la institución.

Por su parte, el secretario general del SUTUAT, José Luis Castañón Ramos, subrayó el compromiso del sindicato con la Universidad, siendo correspondientes con el respaldo que le ha brindado el rector Dámaso Anaya a los trabajadores.

En el evento, realizado en el Polyforum de Ciudad Victoria, estuvo presente el secretario de Trabajos y Conflictos del SUTUAT, Juan Gabriel Puga Limón; así como dirigentes seccionales.

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON