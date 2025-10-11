Chicontepec pide ayuda: la Huasteca Veracruzana resiste entre el agua y el olvido.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el mensaje “La lluvia se llevó nuestro suelo pero el alma sigue en pie… Chicontepec pide consuelo, Zontecomatlán también”, jóvenes veracruzanas radicadas en Tampico emprendieron este sábado una Colecta Solidaria en apoyo a familias afectadas por las inundaciones en Chicontepec y municipios de la Huasteca Veracruzana, como Zontecomatlán, Benito Juárez y comunidades cercanas como Pastorías.

El municipio de Chicontepec enfrenta una de sus peores crisis tras el desbordamiento del río Calabozo (también conocido como Garcés), que lo mantiene incomunicado luego de la caída de los puentes Ixtle y Garcés.

Desde la cafetería Degas, en la Plaza de Armas de Tampico, estudiantes y trabajadoras originarias de esa región recolectan víveres, ropa, medicamentos e insumos de higiene personal para enviar a sus familias y vecinos.

“No hay comunicación, tristemente es de las zonas que menos se han visibilizado. Está en el ojo público Poza Rica, Tuxpan, Álamo, pero no se ha dado la visibilidad suficiente a Chicontepec, a Benito Juárez, a Huauchinango, a Amatlán”, expresó Cecilia Fajardo, una de las organizadoras, quien también mencionó que personas de Huauchinango, Puebla resultaron afectadas por el desbordamiento de la presa Tenango de las Flores.

Las jóvenes solicitaron el apoyo de la ciudadanía para donar alimentos no perecederos: arroz, frijol, atún, leche en polvo, agua embotellada además de ropa limpia, cobijas, linternas, baterías, medicamentos básicos y alimentos para mascotas. También ofrecen stickers a 20 pesos, y todo lo recaudado será destinado a la causa.

La colecta permanecerá activa este sábado hasta las 22:00 horas, y las organizadoras buscan autorización para continuar mañana domingo 12 de octubre, en el mismo lugar, de 9:00 a 22:00 horas, con el respaldo de la promotora cultural Amparo González Berumen.

Las donaciones se enviarán a la cafetería Ambrosía en Chicontepec, desde donde serán entregadas directamente a las familias más afectadas.

Quienes deseen apoyar pueden comunicarse a los teléfonos (834) 149 40 25 y (746) 109 23 95.

Porque aunque el agua se llevó el suelo, la esperanza sigue en pie en Chicontepec.

Por. Cynthia Gallardo

