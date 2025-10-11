Choca con objeto fijo en el Bulevar Costero de Ciudad Madero

En el sitio se confirmó que tres personas resultaron lesionadas: dos fueron trasladadas a un hospital y una más presentó heridas menores

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Un conductor resultó lesionado luego de que su vehículo se impactara contra el camellón del Bulevar Costero, presuntamente por exceso de velocidad.

El percance ocurrió durante la mañana del sábado, cuando el automóvil, de color guinda, terminó con severos daños en la parte frontal tras perder el control y estrellarse contra el borde de concreto.

En el sitio se confirmó que tres personas resultaron lesionadas: dos fueron trasladadas a un hospital y una más presentó heridas menores que no requirieron atención médica especializada.

Se observa el vehículo con el cofre destrozado y el parabrisas estrellado, mientras el conductor, visiblemente lesionado, permanece sentado sobre la banqueta recibiendo auxilio de civiles.

De forma extraoficial se informó por parte de testigos que el conductor circulaba a alta velocidad y no logró frenar a tiempo, lo que provocó que el automóvil saltara el carril central y terminara en sentido contrario.

Elementos de Protección Civil y Tránsito Municipal acudieron para brindar atención a los lesionados y asegurar la zona, mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo dañado.

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón