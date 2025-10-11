Crece San Marcos y deja la basura al descubierto

Las lluvias que revivieron el cauce del río San Marcos también exhibieron el grave problema de contaminación en Ciudad Victoria.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Las recientes y constantes lluvias en Ciudad Victoria devolvieron la vida al río San Marcos, pero también sacaron a flote uno de los problemas más persistentes de la capital: la contaminación.

A lo largo de su cauce y en los vados que lo cruzan del poniente hacia el centro de la ciudad, como el de la Avenida del Estudiante, el de la colonia Las Palmas y el de Las Vegas, quedaron atrapados montones de desechos que la corriente arrastró hacia el interior de la ciudad.

Desde llantas, muebles viejos y sillas de plástico, hasta basura doméstica de todo tipo, el río se convirtió en un basurero.

Y tras el paso de las lluvias, el cauce del San Marcos luce como un vertedero improvisado.

“Pero qué mala costumbre, los canales y ríos no son basureros. ¿Realmente esa gente no piensa en todo el daño que puede provocar al resto de la población?”, lamentó la señora Ernestina de Jesús Alvarado en el reporte en vivo de Expreso esta mañana de viernes 10 de octubre.

De igual manera, otro lector y seguidor de Expreso, David Velázquez, fue más severo:

“Desafortunadamente los seres humanos somos los depredadores de la naturaleza, contaminando ríos y produciendo grandes cantidades de basura”, expresó.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón