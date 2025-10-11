Cuatro días entre el agua sin poder salir lleva una familia en el Camino del Arenal en Tampico

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Cuatro días entre el agua a causa de un estancamiento que ha ido elevando su nivel lleva la familia Soto Cruz, cuyo domicilio se ubica sobre el Camino del Arenal en Tampico.

El matrimonio conformado por los catedráticos Cindy Cruz Pérez y José Francisco Soto Constantino, junto con su hijo Ernesto, estudiante de nivel básico, ha visto cómo el agua ingresó a su cochera arrasando con macetas, afectando su vehículo y dejando a su paso los juguetes del pequeño flotando.

Soto Constantino estimó que más de 400 familias enfrentan la misma situación en ese sector.

Expresó que desde hace cuatro meses solicitó apoyo a la Secretaría de Servicios Públicos de Tampico para el desazolve de alcantarillas, pero no han obtenido respuesta.

“Solicitamos que desazolven las rejillas de la calle Camino del Arenal… Vinieron una vez, tengo fotos, solo se asomaron y se fueron. No traían herramientas para trabajar. Llevamos cuatro días con el agua no solo en la calle, sino dentro de las casas; a mí se me metió cerca de diez centímetros. No podemos salir, no hay flujo hacia el drenaje”, expresó.

La familia afectada pidió la intervención urgente de las autoridades municipales, al encontrarse los servicios sanitarios colapsados y advertir riesgo sanitario para los habitantes, en especial para niñas y niños que viven en la zona anegada.

Por Cynthia Gallardo

La Razón