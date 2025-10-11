Dos adultos y un niño de 6 años fueron arrollados por el remolque que se le zafó a una camioneta

ALTAMIRA, TAMAULIAPS.- Un niño de apenas 6 años de edad, una mujer y un hombre resultaron gravemente heridos al ser arrollados por el remolque que se le zafó a una camioneta y que terminó chocando contra un taxi.
El trágico percance ocurrió la tarde de este sábado en la carretera Altamira-Aldama rumbo a Morón, tramo comprendido entre el ejido Aquiles Serdán conocido como «El Barranco» y Lomas del Real, del municipio altamirense.
De acuerdo a la información recabada y según el reporte de testigos, un remolque se desprendió de una camioneta cuyo conductor siguió su camino, y arrolló a las personas que presuntamente se encontraban paradas junto al puente que cruza un río, para terminar chocando contra el vehículo Nissan
March color rojo con franja amarilla habilitado como taxi que presuntamente traían las víctimas.
Al apartado sector se movilizaron paramédicos del Sistema DIF y brigadistas de la base Bomberos Voluntarios de Tamaulipas que atendieron a los heridos y los trasladaron de urgencia al Hospital General de Altamira «Dr Rodolfo Torre Cantú», de donde el menor dada su gravedad fue canalizado posteriormente al Hospital de Tampico «Dr Carlos Canseco», en tanto de los hechos tomó conocimiento personal de tránsito.
Por. Mario Prieto