Estará el sur de Tamaulipas una semana más bajo el agua: habitantes

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El inicio de un octubre atípico, marco históricamente a las regiones centro y sur de Tamaulipas, pues un temporal de lluvias registrado entre el martes 7 y el viernes 10 de este mes en curso, dejó un saldo de daños y anegaciones generalizadas en distintos municipios, pero principalmente los de la zona conurbada.

Fueron precipitaciones qué rebasaron los 150 milímetros provocando escurrimientos, encharcamientos, junto al colapso de drenajes pluviales, afectando decenas de colonias, avenidas principales y sectores habitacionales bajos.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, las lluvias más intensas se concentraron en los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, donde el agua cubre aún una cantidad alta de calles que muy seguramente se mantendrán así por siete días como mínimo.

“Derivado del flujo de humedad proveniente del Golfo de México, se registraron lluvias intensas en diversas regiones del estado, con especial afectación en la zona sur, donde se reportan calles anegadas, daños menores en viviendas y saturación de drenes pluviales”, informó la dependencia estatal.

En el centro del estado, Ciudad Victoria también enfrentó lluvias constantes que provocaron cierres temporales de vados y caminos rurales, aunque sin mayores consecuencias materiales.

Ciudad Madero: la zona más afectada del temporal

El sur de Tamaulipas fue el epicentro de las afectaciones, y Ciudad Madero la más castigada por las lluvias.

En colonias como Hipódromo, Pancho Villa, la SAOP, las Barras, así como en todas las zonas aledañas a las vías del tren y rumbo a la playa Miramar, el nivel del agua sigue alto debido a la saturación de los drenes y la zona geográfica «en pozo» que se encuentran.

Y aunque autoridades estatales y municipales mantienen operativos de bombeo y vigilancia constante, vecinos de la Hipódromo advirtieron que las inundaciones en esas colonias podrían tardar al menos una semana (o incluso más) en evaporarse completamente, dada la gran cantidad de agua acumulada y la humedad del suelo.

«Pues nos duran de perdido como una semana, sino es que más en ciertas partes, a menos que desasolven», dijeron a Expreso la familia Martínez López.

Por su parte, Protección Civil expuso que “aún se registran acumulaciones de agua en áreas urbanas de Ciudad Madero y Altamira, derivadas del exceso de humedad en el suelo y del lento desfogue de los drenes pluviales”.

Por lo anterior, la autoridad exhortó a la población a mantener precauciones y evitar el tránsito por calles anegadas.

De igual modo, el Servicio Meteorológico de Tamaulipas informó que a partir de este sábado comenzará el ingreso de aire seco desde el norte, lo que reducirá la actividad de lluvias y permitirá una mejora gradual en el estado del tiempo durante el fin de semana.

Aunque el cielo empieza a despejarse, el panorama en el sur del estado sigue siendo crítico: calles convertidas en lagunas, viviendas afectadas y familias que esperan que el sol haga su parte para disipar el exceso de agua que dejó uno de los temporales más persistentes del año.

or Antonio H. Mandujano