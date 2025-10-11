Explota pipa de gas en Puebla; reportan heridos graves

Los reportes iniciales señalan que el conductor perdió el control, impactándose un camión de carga. Un video muestra la escena en que explota pipa en Puebla.

PUEBLA, MÉXICO.- La autopista México-Puebla sufrió un cierre completo en ambas direcciones la mañana de hoy, 11 de octubre, ya que se dio a conocer el momento en que explota una pipa de gas en Puebla tras colisionarse previamente.

El percance vial ocurrió cerca del kilómetro 72, a la altura de la localidad de Santa Rita Tlahuapan. La densa columna de humo provocada por las llamas es visible a varios kilómetros de distancia, lo que ha generado una gran conmoción en la zona.

VIDEO: Momento de la explosión de una pipa de gas en Puebla

Los reportes iniciales señalan que el conductor de una unidad cisterna perdió el control, impactándose contra otro camión de carga. El choque fue tan violento que provocó el derrame de diésel, lo que desató el incendio que rápidamente consumió la pipa y alcanzó a otros dos vehículos que circulaban por la autopista.

La tragedia ha dejado un saldo de tres personas con heridas de gravedad. Entre los lesionados se encuentra el operador de la pipa, identificado como Ricardo, quien sufrió lesiones severas y quemaduras en gran parte del cuerpo.

La Policía Estatal, que resguarda el área, presume que el origen del siniestro fue una falla mecánica en los frenos de la unidad. El personal de auxilio, incluyendo Bomberos de San Martín Texmelucan, Protección Civil del Gobierno de Puebla (PCGobPue), CAPUFE y autoridades municipales, se encuentra trabajando en el sitio para controlar la emergencia y realizar las diligencias correspondientes.

Cierre total en autopista para maniobras de control de incendio

El cierre total de la vía ha sido necesario para permitir las maniobras de control del incendio y el retiro de los restos. Se anticipa que la interrupción en la circulación se mantendrá por varias horas. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPGobPue) y CAPUFE han emitido un llamado urgente a los automovilistas para evitar la zona y utilizar rutas alternas.

Para los conductores que se dirigen hacia Puebla, se sugiere tomar un desvío hacia la carretera libre a la altura del kilómetro 63, en el poblado de Río Frío. Esta ruta federal, la 150, corre paralela a la autopista y es la opción más directa, aunque suele tener un flujo vehicular más lento. Saliendo desde la Ciudad de México, esta alternativa se puede tomar a través de Calzada Ignacio Zaragoza o por Eje 10 Sur, con dirección a San Martín Texmelucan.

Por otro lado, para quienes viajan con destino a la Ciudad de México, la recomendación es tomar el desvío hacia la carretera libre a la altura del kilómetro 76, en el Puente Apapaxco.

CON INFORMACIÓN DE TV AZTECA