Guardia estatal apoya con traslados a personas afectadas en la zona sur

El operativo incluyó el traslado de personas que enfrentaron dificultades de movilidad debido a los encharcamientos

TAMPICO, TAMAULIPAS.- A través del Plan Tamaulipas, elementos de la Guardia Estatal brindaron apoyo a la población afectada por las lluvias en los municipios de Tampico, Altamira y Ciudad Madero.

El operativo incluyó el traslado de personas que enfrentaron dificultades de movilidad debido a los encharcamientos, así como la supervisión de zonas vulnerables ante el incremento del nivel del agua en distintos sectores.

En Altamira, el personal de la corporación reforzó la vigilancia en planteles educativos, comercios y colonias donde se reportaron acumulaciones de agua, además de auxiliar a ciudadanos que no contaban con servicio de transporte público.

En el caso de Tampico, los agentes realizaron recorridos preventivos en cuerpos de agua y apoyaron con el traslado de personas hacia puntos seguros de la ciudad, principalmente en sectores bajos y cercanos a canales pluviales.

Mientras tanto, en Ciudad Madero se efectuaron patrullajes en colonias propensas a inundaciones, trasladando a familias que solicitaron apoyo para resguardarse en sitios más elevados y evitar riesgos.

De acuerdo con la información oficial, no se registran cierres en las vías de comunicación de los tres municipios, aunque las autoridades mantienen el monitoreo permanente de avenidas y accesos principales.

El Plan Tamaulipas continúa activo como parte de las acciones de seguridad y auxilio implementadas para atender a la población ante las lluvias registradas en la zona conurbada del sur del estado.

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón