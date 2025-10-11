Instala gobierno municipal de Tampico Centro de Acopio para los hermanos veracruzanos.

El Centro de Acopio se ubica en ese espacio público en la calle Cristóbal Colón (frente al Palacio Municipal de Tampico)

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En apoyo a las personas damnificadas de Veracruz; a través de la Secretaría de Bienestar Social del gobierno municipal de Tampico a partir de hoy se instaló un centro de acopio en la Plaza de Armas de Tampico.

El Centro de Acopio se ubica en ese espacio público en la calle Cristóbal Colón (frente al Palacio Municipal de Tampico); así lo dieron a conocer Mayte Chávez y Lupita Díaz quienes convocaron a la solidaridad con quienes más lo necesitan.

«Estamos aquí por instrucciones de nuestra alcaldesa, Mónica Villarreal Anaya en el Centro de Acopio para ayudar a nuestros hermanos de Veracruz. Estamos recibiendo donaciones de buen corazón de los tamaulipecos»

Entre los artículos que se pueden donar se encuentran: alimentos no perecederos, agua embotellada, artículos de higiene personal, productos de limpieza, ropa limpia y en buen estado además de alimento para mascotas.

El Centro de Acopio del gobierno municipal de Tampico se mantendrá en la plaza de Armas a partir de hoy hasta el próximo lunes 13 de octubre en horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón