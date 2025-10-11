Keily Flores gana medalla de oro en Feria Internacional

La estudiante victorense presentó “XOCOLHTA”, proyecto que transforma el chocolate mexicano en alimento con beneficios cardiovasculares, por lo que destaca a nivel internacional.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Keily Flores Pantoja, estudiante de 12 años y alumna de segundo año de la Escuela Secundaria Técnica No. 1 “Álvaro Obregón”, conquistó la medalla de oro en la Feria Internacional de Ciencias CIENCAP 2025, realizada del 6 al 10 de octubre en Asunción, Paraguay.

La joven participó con su proyecto “XOCOLHTA”, una propuesta innovadora que transforma el chocolate mexicano en un alimento con beneficios para la salud cardiovascular, combinando cacao, chile piquín y albahaca para mejorar la circulación y prevenir enfermedades del corazón.

El proyecto fue desarrollado bajo la asesoría de la maestra María de los Ángeles Robledo Arias, con el apoyo constante de sus padres, Erwin Flores y Kaely Pantoja, quienes acompañaron a Keily durante la competencia internacional.

Tras recibir la medalla de oro, Keily envió un mensaje en video dirigido a la comunidad tamaulipeca y al gobernador del estado, Américo Villarreal, expresando su gratitud:

«Hola, soy Keily Flores Pantoja y quiero dar un agradecimiento a todos los que nos hicieron posible llegar al concurso en Asunción, Paraguay. Gracias. Le doy gracias a COTACIT, al director de mi escuela Álvaro Obregón, y le quiero mostrar orgullosamente al gobernador del estado, el doctor Américo Villarreal, que gané una medalla con el proyecto XOCOLHTA.»

Keily obtuvo su acreditación tras destacar en la ExpoCiencias Nacional 2024, en Villahermosa, Tabasco. Su logro forma parte de las 15 acreditaciones internacionales obtenidas por la delegación tamaulipeca, consolidando a Tamaulipas como un semillero de talento científico juvenil.

La Secundaria Técnica No. 1 y el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT) reconocieron el esfuerzo y la dedicación de Keily, destacando su historia como ejemplo de cómo la pasión y la investigación científica pueden abrir oportunidades y proyectar a México en escenarios internacionales.

La CIENCAP 2025 reunió a cientos de jóvenes científicos de América Latina, Europa y Asia, promoviendo la innovación y el intercambio de ideas para resolver problemas globales desde la perspectiva de las nuevas generaciones.

El logro de Keily Flores Pantoja confirma que la ciencia juvenil mexicana no tiene límites y que el talento de los estudiantes tamaulipecos sigue dejando huella en el ámbito internacional.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON