Muere la legendaria actriz Diane Keaton a los 79 años

Ganadora del Oscar por Annie Hall, fue una de las actrices más influyentes del cine estadounidense

ESTADOS UNIDOS.- La reconocida actriz estadounidense Diane Keaton falleció hoy a la edad de 79 años, según informó el portal People. Hasta el momento no se han revelado los detalles sobre las causas de su muerte.

El mismo medio informó que la famosa histrión perdió la vida en el estado de California y que su entorno cercano pidió privacidad en este momento tan complicado por el que atraviesan como familia.

“People puede confirmar que la legendaria actriz falleció en California. No hay más detalles disponibles por el momento, y sus seres queridos han solicitado privacidad, según un portavoz de la familia”, detalló People.

TMZ, que fue otros de los medios que ha dado puntual seguimiento a la noticia, detalló que Diane Keaton perdió la vida las 11:52 a.m. (hora del Pacífico).

¿Quién fue Diane Keaton?

Diane Keaton se había consagrado como una figura icónica de Hollywood gracias a una carrera que abarcó décadas y dejó huella con personajes inolvidables. Su estilo, versatilidad y presencia en la pantalla hicieron que fuera admirada por público y colegas por igual.

Desde sus inicios, Keaton participó en películas clave que la catapultaron a la fama. Su colaboración con directores como Woody Allen le permitió incursionar en roles que combinaban comedia, drama y romance. Entre sus trabajos más memorables se encuentran Annie Hall, La fuerza del cariño y El padre de la novia, por citar sólo algunos.

Además de actuar, Diane Keaton también incursionó en la producción cinematográfica y fue considerada una figura influente en la industria del entretenimiento, innovando en su forma de asumir personajes femeninos complejos.

Nunca se casó, pero sí cumplió su sueño de convertirse en mamá por medio de la adopción y lo hizo por partida doble, Dexter (1996) y Duke (2001).

Legado y despedida

La noticia de su muerte provocó una ola de afecto y reconocimiento en redes sociales y medios internacionales. Figuras del cine expresaron sus condolencias y destacaron el impacto de su obra en varias generaciones.

“Esto me rompe el corazón. Trabajar con Diane Keaton siempre será uno de los momentos más destacados de mi vida. ❤️”, escribió la actriz Kimberly Williams-Paisley, quien le dejó solo una de las múltiples palabras de afecto que le han dedicado.

Aunque es una pérdida dolorosa, su cine y su legado artístico seguirán presentes. En los próximos días podrían revelarse más datos sobre su partida y los arreglos funerarios.

