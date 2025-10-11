Peces muertos hallados en playa son arrastrados por el Río Pánuco

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- La aparición de peces muertos en Playa Miramar es consecuencia del arrastre natural de corrientes y desechos provocados por las intensas lluvias registradas en los estados de Hidalgo y San Luis Potosí,cuyos ríos desembocan en el sistema del río Pánuco.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín Rodríguez, explicó que las lluvias en la zona centro del país provocan que los ríos transporten palizada, basura y restos orgánicos, incluyendo peces sin vida, hasta la costa maderense.

“Ha llovido mucho para el estado de Hidalgo, ha llovido mucho para el estado de San Luis, las corrientes y todos los ríos que bajan y la última desembocadura pues aquí en Río Pánuco con la altura de Playa Miramar”, señaló.

Y agregó :

“Entonces la desembocadura, por eso la enorme palizada, basura, peces muertos que arrastran el camino y ya viene y lo arrojan a lo que es la playa Miramar. Hoy se limpia la playa y mañana amanece prácticamente igual. En temas de lluvia es todo lo que va arrastrando”.

Marín Rodríguez afirmó que el fenómeno no representa un riesgo para la población ni para el entorno.

“Seguramente puede darse, afortunadamente poca gente, sin embargo, inmediatamente se retira, por lo cual lo descartamos. Repito, en la playa todos los días hay una retro, hay camiones limpiando, entonces de momento no, porque dura muy poco tiempo.”

El secretario comentó que la Dirección de Playa mantiene brigadas de limpieza diarias, aunque los residuos vuelven a acumularse constantemente debido al flujo de agua proveniente de otras regiones.

Finalmente, mencionó que el personal de salvavidas se mantiene en sus puestos pese al mal clima. “Sí, los salvaguardas están ahí, están en las torres, están al pendiente, aunque el clima como está, ellos están ahí y con mayor razón, porque el mar puede presentarse un poco picado como se le conoce. Entonces, con mayor motivo, aunque sea muy poca la gente, los guardavidas están ahí en sus torres.”

Por. José Luis Rodríguez Castro

La Razón