Proyecta estado obras hidráulicas

El Gobierno de Tamaulipas, con apoyo de la Federación, rehabilitará obras hidráulicas en Reynosa, Matamoros y el sur del estado para prevenir inundaciones, tras los daños registrados por lluvias atípicas.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con el apoyo de la Federación, el Gobierno del Estado trabaja en un proyecto para la rehabilitación de obras hidráulicas en Reynosa y Matamoros, con las que se podrán evitar inundaciones, informó el Gobernador Américo Villarreal Anaya.

Explicó que incluso la propia Presidenta Claudia Sheinbaum cuando estuvo en Reynosa el pasado viernes 11 de abril, y realizó recorridos por sectores afectados por la lluvia atípica registrada en marzo, instruyó para que se atendieran ese tipo de obras.

“Hay todo una condición de reordenamiento, fue una instrucción inclusive de la propia Presidenta Claudia Sheinbaum, cuando vino a la contingencia de la inundación en Reynosa, para que, junto con la Conagua se hiciera una revaloración integral de toda la Cuenca de la parte baja del Río Bravo”.

El mandatario detalló que desde ese momento se inició la revisión de la infraestructura hidráulica “todas las obras de contención y de recuperación de las obras de alivio que se tenían consideradas y se les dejó de dar mantenimiento, para que se recuperen y evitemos condiciones de inundación en condiciones extremas precipitaciones, pluviales”.

Villarreal Anaya comentó que en estos municipios se contaban con árras de desfogue de canales y demás infraestructura, para evitar inundaciones, “sin embargo, no se les dio el seguimiento, cuidado y el mantenimiento que se requería”.

En Matamoros, por ejemplo, señaló que hay canales que pueden ayudar a desfogar 40 metros cúbicos por segundo, pero con el crecimiento de la población, se hizo sin los estudios necesarios, un vado y tubos debajo de un metro cúbico.

Esto es insuficiente cuando se presentan lluvias, dijo el mandatario, “a la hora que viene una crecida o este tipo de lluvias no puedes desfogar para lo que está programado, entonces se embalsa el canal y se inundan las colonias”.

En el caso de la zona sur del estado, señaló que se avanza en el proyecto del dique El Moralillo, que contribuirá a contener la inundación que proviene de los afluentes del río Tamesí.

“Se está haciendo el proyecto del dique del Moralillo, para poder construir esta infraestructura de 230 metros, darle una altura de operación de alrededor de unos 70 metros de altura con su vertedor, y de esa forma poder contener parte de la inundación que viene principalmente de la afluentes que trae el río Tamesí”.

El mandatario explicó que están en proceso de adquirir maquinaria propia, para la rehabilitación de los caminos rurales en los municipios con mayores afectaciones a causa de las lluvias.

“Estamos ya próximos a recibir una serie de equipamiento de maquinaria, pesada de tractores de retroexcavadora de camiones de este volteo para canalizarlos a cada uno de los municipios que han sufrido más este tipo de condiciones”.

Agregó que será importante la participación de los alcaldes para onderar el nivel de afectación de los caminos e iniciar labores de mantenimiento, aclarando que sólo en casos especiales o de emergencia se recurrirá a la contratación de empresas constructoras.

El gobernador tamaulipeco comentó que a través de la Secretaría de Bienestar y el programa de Empleo Temporal, serán los propios pobladores quienes con un empleo temporal, llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento.

Por último, Villarreal Anaya informó que a través de la Mesa de Seguridad, se da seguimiento a las condiciones que prevalecen, principalmente en la zona sur, donde se han registrado las precipitaciones máximas.

Explicó que con apoyo de las bombas de desfogue de la Conagua y del Gobierno del Estado se está apoyando en las colonias que registran las mayores afrectaciones por inundaciones, mientras Protección Civil, Guardia Estatal, Sedena y Marina, apoyan a los ciudadanos para trasladarlos a los albergues que se han dispuesto.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón