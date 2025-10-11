SINAREM y sociedad civil establecen centros de acopio en el sur de Tamaulipas y Nuevo León en apoyo al norte de Veracruz.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Sistema Nacional de Rescate y Emergencias determinó la instalación de centros de acopio en Tamaulipas y Nuevo León en apoyo a damnificados del norte de Veracruz.

Las imágenes que se han difundido a través de las redes sociales de la magnitud de la tragedia que viven municipios como Poza Rica, Álamo, Tuxpan, Tempoal, Papantla entre otros ha movido a la solidaridad de la región sur de Tamaulipas.

Margarito Rodríguez, presidente de SINAREM Tamaulipas dio a conocer a la comunidad que se solicitan: artículos no perecederos

-Granos: Arroz, pasta seca, avena, harina, quinoa.

-Legumbres: Frijoles, lentejas, garbanzos, habas (en su forma seca o enlatada).

-Conservas: Atún, sardinas, salmón, frutas y verduras enlatadas (como duraznos, espárragos, tomates), sopas.

-Productos secos o deshidratados: Leche en polvo, frutas deshidratadas, frutos secos (nueces, almendras), semillas.

-Básicos de despensa: Azúcar, sal, miel, aceite, vinagre, café, té

*Artículos útiles de aseo personal como: jabón, champú, cepillo y pasta de dientes, peine para la higiene diaria del cuerpo y la boca. Toallas, papel higiénico, desodorante, hilo dental, y productos de cuidado específico como: rastrillos, toallas sanitarias o hisopos.

Rodríguez establece al cuerpo de voluntarios la logística de SINAREM para delegaciones de Nuevo León y Tamaulipas.

Pide que instalen en sus casas u organizar centros en diferentes lugares estratégicos con manta alusiva al servicio humanitario.

Posteriormente se pide comunicarse a la casa Sede Nacional para transporte adecuado.

En Tampico, el domicilio habilitado como Centro de Acopio de SINAREM es: Andador Felipe Angeles #113 colonia López Portillo en Tampico, informes al (833) 2033502.

Lanzan colecta en apoyo a familias damnificadas por inundaciones en Álamo Temapache

Sociedad civil también se organiza en apoyo a Álamo

Erika Nataly Ortega Hernández, originaria de Álamo Temapache, Veracruz, y actualmente estudiante de nivel superior en Tampico, convocó a la población a sumarse a una colecta solidaria en favor de las familias que lo perdieron todo a causa de las inundaciones.

La iniciativa busca reunir alimentos no perecederos, ropa, cobijas, colchonetas, agua potable, así como productos de limpieza e higiene personal. Además, se solicita alimento para mascotas, ya que muchos animales también han resultado afectados.

El punto de acopio se ubica en República de Chile 1506-9, colonia Lázaro Cárdenas, Ciudad Madero, donde se estarán recibiendo los donativos.

Para quienes deseen apoyar económicamente, se habilitó la cuenta a nombre de Erika Nataly Ortega Hernández, número de tarjeta 4572 4901 4238 6484 (Banco Compartamos), recursos que serán destinados a la compra de artículos prioritarios.

“Sabemos que la situación es complicada en muchos lugares, pero cualquier ayuda, por pequeña que sea, puede hacer la diferencia”, expresó Ortega Hernández, quien agradeció la solidaridad de la comunidad e invitó a compartir la información para lograr un mayor alcance. Los interesados pueden comunicarse al (765) 125 2473 para coordinar su apoyo.

Agente de seguro también instalará Centro de Acopio

También a través de su red social el agente de seguros, Jorge Ham Cerecedo dio a conocer que a partir de este lunes 13 de octubre instalará un centro de Acopio para Álamo en la colonia Petrolera.

«Hola Amigos

Quien pueda colaborar para ayudar a la gente de Álamo, Veracruz a partir del próximo lunes estableceré como centro de acopio mi Oficina que está en la Calle Faja de Oro 710 de la Colonia Petrolera, frente a la puerta principal del Anglo. En horarios de 9am a 5 pm. Como siempre cuando las vías de comunicación lo permitan lo llevaré a quien más lo necesite».

HAM ASESORES AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS SA DE CV https://share.google/9fEiqvm3J6m2iGX7K

O en Veterinaria GARVET

https://share.google/JAV1KCRvYdWdd0lod

Callé Reforma 30 colonia Aragón Tampico Mvz. David Garcés 🤠

Por Cynthia Gallardo

La Razón