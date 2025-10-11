Tamaulipas busca coordinar acciones de salud con Veracruz ante inundaciones

Hoy, el funcionario estatal estuvo en Tampico en una reunión con integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil.

VERACRUZ.- Ante la contingencia que enfrentan municipios de Veracruz por las inundaciones, la Secretaría de Salud de Tamaulipas analiza establecer una coordinación interinstitucional para reforzar las medidas de salud pública, informó Vicente Joel Hernández Navarro, titular de la dependencia estatal.

El funcionario señaló que esta colaboración tendría como propósito implementar acciones conjuntas de intervención, más allá de las medidas preventivas que actualmente se aplican en Tamaulipas.

“Tendríamos que estar en contacto con el secretario de Salud de Veracruz, y lo vamos a hacer para ver cuáles son las medidas que podemos realizar de manera conjunta, ya con acciones de intervención, no solo preventivas”

El titular de Salud estatal indicó que los hospitales públicos IMSS Bienestar del sur de Tamaulipas particularmente en Tampico, atienden de manera constante a pacientes procedentes de Veracruz y San Luis Potosí, como parte de la colaboración médica que existe en la región huasteca.

“Los hospitales de aquí reciben pacientes de otros estados y se les brinda atención médica sin restricción”

En coordinación con Protección Civil de Tampico, el Centro Regulador de Urgencias Médicas Estatal, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así como personal de vectores y promotores de la salud, se mantienen activas las medidas sanitarias en zonas bajas de la ciudad.

Hernández Navarro destacó que el dengue se encuentra controlado y que no se han detectado casos en colonias como Vicente Guerrero, sector Moscú.

Aun así, advirtió que los riesgos sanitarios son elevados debido al incremento del agua en calles y parques recreativos donde suelen convivir niños y jóvenes.

“La idea es enviar promotores de la salud para informar a la población y prevenir enfermedades por exposición al agua contaminada”, indicó.

Finalmente, Hernández Navarro recordó que, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, desde enero se trabaja de manera conjunta con la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, para reforzar el control de enfermedades en zonas vulnerables del municipio, como parte de un esfuerzo permanente de atención preventiva y respuesta sanitaria.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón