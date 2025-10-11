Un nuevo rumbo con proyectos estratégicos

A BARLOVENTO / TOMÁS BRIONES

Una de las características más notables del gobernador Américo Villarreal es su constancia, lo mismo en temas de administración pública que en política.

Además de los resultados de una gestión bien valorada, tiene un propósito más amplio como es el de proyectar a Tamaulipas como un estado con rumbo, con identidad productiva y con futuro.

Así lo ha hecho desde el inicio de su administración, y esta semana volvió a demostrarlo en una entrevista televisiva nacional, realizada en el patio central de Palacio de Gobierno, donde expuso con claridad la nueva realidad de la entidad.

Hace apenas tres años, el panorama era desolador, ya que Tamaulipas parecía un territorio sin dirección ni confianza, lo que Américo definió como un gran reto.

Aquel escenario ha cambiado radicalmente, pues con voluntad política, con planeación técnica y con una gestión eficaz, se ha logrado colocar al estado como motor del desarrollo regional y referente nacional en infraestructura, seguridad y atracción de inversiones.

Esa visión ha consistido en aprovechar las ventajas competitivas naturales del territorio tamaulipeco, como son los 18 cruces internacionales con la economía más grande del mundo, los puertos de altura de Altamira y Matamoros, la generación de energía, gas y petróleo.

También incluye la posición geográfica que conecta al Golfo con el norte industrial del país, algo que fortalece su posición en el contexto nacional.

Sobre esa base, el gobernador ha gestionado con éxito una serie de proyectos estratégicos que hoy están en marcha, con el respaldo que en su momento le dio el compañero Andrés Manuel López Obrador y que continúa con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum

Entre los proyectos más significativos destaca la segunda línea del acueducto de Victoria, una obra esencial que garantizará el abasto de agua potable por los próximos cincuenta años.

A ello se suma la tecnificación de los Distritos de Riego en la zona norte del estado, medida que aumentará la productividad agrícola y el uso eficiente del recurso hídrico.

En materia de conectividad, avanza la construcción del tramo ferroviario entre Saltillo y Nuevo Laredo, infraestructura clave para fortalecer el comercio internacional y consolidar a Tamaulipas como eje logístico del noreste mexicano.

Al mismo tiempo, se proyecta el Puerto Seco en Ciudad Victoria, que impulsará el intercambio de mercancías hacia los puertos marítimos y las fronteras, y la carretera El Mante–Ocampo–Tula, próxima a concluirse, que integrará al centro industrial del país con el Puerto de Altamira.

Los resultados de esa estrategia comienzan a reflejarse con claridad, pues el INEGI reportó recientemente que Tamaulipas registró el tercer incremento más alto del país en actividad industrial por entidad federativa, confirmando el dinamismo económico que ya se percibe en los principales corredores productivos.

En ese sentido, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú de Andar dio a conocer que en Tamaulipas hay 151 inversiones confirmadas por un monto de 20 mil millones de dólares, que generarán 19 mil empleos directos en los próximos años.

En tiempos donde las administraciones públicas suelen medir sus éxitos por el corto plazo, el gobierno de Américo Villarreal apuesta por la planeación de largo alcance.

Sus proyectos son vistos como obras con visión estructural que redefinen la vocación económica del estado.

La entrevista de este jueves fue un ejercicio de rendición de cuentas y de confianza, pues el gobernador mostró a Tamaulipas como una entidad que ha dejado atrás la incertidumbre, que recupera su potencial y que avanza con paso firme hacia el desarrollo integral.

En resumen, Tamaulipas ya no es una promesa pendiente, sino un territorio en marcha, con liderazgo político, con respaldo federal y con una agenda clara para consolidarse como potencia energética, industrial y logística del país.

Detrás de esa transformación hay una constante que explica todo: la perseverancia de un gobernador convencido de que el trabajo sostenido también puede ser una forma de esperanza.

PRESENTARÁ MARCELO ABUNDIZ SU PRIMER INFORME DE TRABAJO

Este día por la tarde, el diputado local Marcelo Abundiz Ramírez presentará su primer informe de trabajo legislativo.

A través de sus redes sociales, el diputado que representa al distrito norte de Altamira dará a conocer los resultados de sus tareas en el Congreso, así como de las gestiones hechas en favor de miles de familias del municipio.

Desde que asumió el cargo, Abundiz Ramírez regresó a colonias, ejidos y comunidades rurales para atender peticiones e informar sobre las gestiones que realiza para resolver problemas que le plantean sus representados.

POR TOMÁS BRIONES

