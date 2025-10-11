Vehículo todo-terreno impactó una lámpara de alumbrado público y volcó en el Corredor Urbano «Luis Donaldo Colosio»

El fuerte percance vehicular fue reportado poco después de las 5 de la madrugada a la dirección de tránsito de Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Volcado sobre un costado y prácticamente destrozado, fue localizado un vehículo todo-terreno que previamente se impactó contra la base y poste del servicio de alumbrado público, unidad que fue abandonada pero cuyos tripulantes aparentemente resultaron lesionados, ya que se encontraron en el sitio huellas de sangre.

El fuerte percance vehicular fue reportado poco después de las 5 de la madrugada a la dirección de tránsito de Altamira, en el Corredor Urbano «Luis Donaldo Colosio», por lo que personal de la corporación se movilizó a la referida vía.

En el lugar encontraron volcado sobre el costado izquierdo un Jeep color blanco, que además había colisionado con la base tubular y un poste de alumbrado público que fue derribado.

Las autoridades no encontraron personas en el sitio, pero dentro del vehículo había manchas de sangre, por lo que se presume él o los ocupantes resultaron heridos, procediendo a asegurar la unidad en espera de que su propietario acuda a reclamarlo y responda por los daños materiales ocasionados.

Por. Mario Prieto.