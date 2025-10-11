Vigila PC posibles crecidas de los ríos

Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador estatal de Protección Civil, informó que el monitoreo se realiza en coordinación con Conagua y la Secretaría de Recursos Hidráulicos.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Luego de las intensas lluvias registradas durante los últimos días en la cuenca alta, el río Pánuco se mantiene bajo vigilancia ante posibles avenidas de agua que puedan afectar la zona sur de Tamaulipas.

El funcionario dijo que se revisan los datos que arrojan los niveles de ríos, arroyos en la entidad.

“Hay que estar vigilando en coordinación con Conagua y la Secretaría de Recursos Hidráulicos para ver el incremento del río Pánuco. Nos van a emitir una información (CONAGUA) para ver los niveles o si viene alguna avenida de agua que pueda afectar Tamaulipas. (¿Por lo pronto están monitoreando?)Sí, sí, se están monitoreando todos los ríos y presas”, dijo.

Funcionario explicó que en el caso de la cuenca Guayalejo no se espera qué se produzca un incremento en su nivel.

“Hacia Gómez Farías, el Mante, todo eso, sí ha llovido, no es mucho, las lluvias que se han presentado. Entonces aquí sería vigilar más que nada el Pánuco”, dijo.

El monitoreo realizado durante la tarde de ayer en el municipio de Pánuco, Veracruz, arrojó que el caudal había alcanzado 6.02 metros sobre su nivel habitual.

En la cuenca superior, en el municipio de El Higo Veracruz, se habían comenzado a realizar labores de evacuación de familias que viven en las partes bajas en colindancia con él afluente.

González de la Fuente, recomendó a la ciudadanía se mantenga atenta a los reportes que emitan las fuentes oficiales de protección civil en Tamaulipas.

“Que extremen las precauciones al trasladarse a sus domicilios, a sus trabajos, no introducirse a vialidades con con importantes espejos de agua para evitar poner en riesgo sus vidas y sus patrimonios como son los vehículos. y que estén informados por vías oficiales del gobierno del Estado Tamaulipas de Protección Civil”.

Evacuan a familias en el sur

Las torrenciales lluvias causaron severas inundaciones en Altamira y obligaron a las autoridades a implementar el Plan DN-III (Sedena) y el Plan Marina (Secretaría de Marina).

Un promedio de 40 familias fueron evacuadas de sus viviendas y trasladadas a albergues junto con sus pertenencias.

Los sectores más afectados por el agua son La Pedrera, Villas de Altamira y la colonia Américo Villarreal. En las últimas 24 horas, la localidad registró una caída de 75.4 milímetros de agua.

“Hace unos sí había subido el agua, pero no como en esta ocasión, tuvimos que subir las cosas a la segunda planta de la vivienda, no habíamos tenido este tipo de inundación”, comentó el señor Alejandro Torres, residente del Ejido La Pedrera.

Durante la reunión del Comité de Protección Civil, el alcalde Armando Martínez Manríquez mencionó que no se presentaban lluvias tan intensas como las registradas en los últimos días.

“Tenemos problemas en la Américo Villarreal, en Unidos Avanzamos, Villas de Altamira, el jagüey nos está provocando un exceso de agua en esa zona, desde el 2017, ocho años que no llovía como en esta temporada”.

El primer albergue habilitado fue la primaria Amado Nervo, ubicada en la Pedrera y en el que una niña tuvo que ser aislada por presentar el virus de “manos, pies y boca”.

Se informó que el ejido Cervantes se incomunicó porque cada vez que llueve, el vado que hay en la brecha se inunda.

El Estero Barberena también ya está al límite, por lo que las familias que viven en los alrededores serían llevadas a un albergue.

El acumulado de lluvia en Altamira es de 180 milímetros y por tal motivo, varias lagunas están a su máxima capacidad.

“La respuesta de la Sedena fue inmediata y también por parte de la Secretaría de Marina y Guardia Nacional, ya se evacuaron familias y la Pedrera es la zona más afectada, por eso el consejo sesionó aquí”, terminó Armando Martínez Manríquez.

Por José Luis Rodríguez Castro/Oscar Figueroa

Expreso-La Razón