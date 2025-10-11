Vive la vida rosa…

VIDA DIARIA / ROSA ELENA GONZÁLEZ

Mujer, vive tu VIDA DIARIA fuerte, vívela ROSA… Para que tus sueños se cumplan necesitas estar bien, cuidarte, atenderte, explorarle, darte un tiempo para ti, para que eso se vea reflejado en el amor y la tranquilidad que le darás a quienes te aman o amas.

La vida es caprichosa, a veces negra o a veces color rosa, dice inspirado roquero, y quizá lo que quiere decir es que cada mujer debemos luchar porque nuestra existencia sea lo más rosa posible, armoniosa, placentera, sana, feliz. Que no podemos dejar pasar la vida sin hacer nada para retenerla, cuidarla está en nuestras manos y no debemos fingir demencia para dejarnos morir poco a poco, porque eso trae consigo una estela de tristeza, sufrimiento a nuestras familias.

Una mujer sana física y emocionalmente es sinónimo de éxito, de felicidad que se refleja en cada uno de sus actos, puede mirar todo lo bueno que da la vida para aprovechar cada instante, arrancarle a la vida momentos de pasión, espacios de felicidad, fortaleza para compartirla con quienes se quiere.

Lamentablemente las mujeres por más perfeccionistas que seamos con los hijos, en el trabajo, o los que se encuentran cerca, siempre somos descuidadas con nosotros mismas y hasta pensamos que tenemos toda la resistencia del mundo, nos sentimos súper-mujeres, poco o nada de atención le dedicamos a nuestro estado de salud, no acudimos al doctor hasta que de plano los dolores son insoportables o no se puede seguir de pie.

Las mujeres a todo le damos más importancia que a nuestra salud, el trabajo, los hijos, el marido, las amigas, ahora hasta las redes sociales nos absorben en lugar de darnos espacio para conocer el estado en el que se encuentra nuestra salud y si es necesario atenderla.

Uno de los males que ha cobrado más vidas en nuestro país es el cáncer cérvico-uterino y el de mama, justo ese es lo que menos entendemos porque como no duele al principio no sentimos como avanza hasta que, en ocasiones, ya no hay remedio.

Ese cáncer es como la humedad, avanza sigilosamente, sin hacer ruido, va destrozando todo a su paso y si no se detecta a tiempo derrumba los cimientos de una vida, de una familia, luego las complicaciones económicas, sociales, sicológicas, de amor y desamor se vienen encima, todo por no darnos tiempo a nosotras, por no parar a tiempo el mal y atenderse como es debido.

De acuerdo a estudios el cáncer cérvido-uterino y de mama se ha duplicado en los últimos años, las cifras son alarmantes cada año se detectan mas de 60 mil casos, se dice que cada 40 minutos se detecta una mujer con cáncer y en algunos casos por su estado avanzado ya no tienen remedio.

Que se concientice y realicen acciones para darle la batalla al cáncer de mama es importante, pues tan solo en el 2025 la cifra fue de cinco mil 113 muertes de mujeres a causa de cáncer, en la lucha contra ese mal se avanza a paso lento, razón por la que se deben unir esfuerzos, todas en todo tiempo darle la batalla.

Octubre es el mes Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, también conocido como el Mes Rosa. Aunque el cáncer cervicouterino es el 26 de marzo, igual se le asocia con el mes de la lucha contra el cáncer de mama durante las campañas de octubre.

En nuestro Estado se enfatiza el mes rosa, para conmemorar el día Internacional de la lucha contra el cáncer, mismo que se celebrara el 19 de octubre, edificios gubernamentales se ven hermosos iluminados en rosa, pero lo más importante es que se está concientizando a todas las mujeres tamaulipecas para que se realicen mamografías y Papanicolaou de manera gratuita.

En el marco del mes dedicado a la lucha contra el cáncer de mama, el Sistema DIF, que preside la Dra. MARÍA SANTIAGO DE VILLARREAL invita a las mujeres tamaulipecas a participar en la campaña “Observa, Toca y Acciona”, en la que se ofrecen estudios gratuitos de mastografía y papanicolaou.

La campaña es todo octubre en el área médica del DIF Tamaulipas, ubicadas sobre la Calzada General Luis Caballero, en un horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, eso en la capital tamaulipeca, en otros municipios acudir a los DIF municipales. Hay que decirle a la mujer, a la compañera, a la amiga, que la detección y atención oportuna disminuye en un 95 por ciento las probabilidades de morir porque todavía los casos son curables, razón por la que deben aprovechar la cruzada de la lucha contra el cáncer que ofrece el DIF,

Se suma la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de Familia UAT, llevó a cabo la conferencia y taller de sensibilización de la lucha contra el cáncer de mama “Prevención que inspira, súmate al rosa”, con el propósito de promover la conciencia sobre la detección oportuna y fortalecer la cultura de la prevención en la comunidad universitaria.

El evento se realizó en el Aula Magna de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH), fue encabezado por la Lic. ISOLDA RENDON DE ANAYA, presidenta de Familia UAT, con la asistencia de estudiantes, docentes y personal universitario, quienes participaron en estas actividades destinadas a la promoción de la salud y el bienestar integral.

En fin, la situación es que este mes, octubre, está considerado como el mes rosa, de la lucha contra el cáncer de mama, y para ganar la batalla a ese terrible mal, todas debemos participar, es momento de concientizarnos y atendernos.

Recordemos que somos generadoras de vida y cuidar la nuestra garantiza familias sanas, fuertes, felices, así es que, hombres apoyen a sus mujeres, exhórtenlas y acompáñenlas si es necesario para que se atiendan, mujeres son el eje central de toda sociedad, no la dejen caer, no permitan que ese mal mine la grandeza de una vida feliz.

MUJERES quiéranse, cuídense VIVAN SU VIDA DIARIA ROSA



POR ROSA ELENA GONZÁLEZ