A oscuras más de 100 familias en el Camino del Arenal en Tampico.

10:24 am

TAMPICO, TAMAULIPAS.- A oscuras por la falta de alumbrado público desde aproximadamente una semana a causa de siete lámparas de alumbrado público apagadas caminaron anoche residentes del Camino del Arenal entre el Cbta 12 y la avenida Monterrey justo en el límite de Tampico y Ciudad Madero siendo afectadas 100 familias. Cerca de las 21:00 hrs tras regresar a sus casas de sus centros laborales, vecinos se percataron de la oscuridad que prevalecía. Además de la oscuridad, también habitantes del Camino del Arenal en Tampico así como estudiantes del CBTIS 103 y Cbta 12 caminan entre el agua que se queda estancada en esa área con el riesgo latente de accidentes y asaltos al encontrarse en penumbras. Por. Cynthia Gallardo La Razón