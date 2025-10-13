Activa FGJT búsqueda del empresario integrante de FECANACO Tamaulipas

Se inició una carpeta de investigación y desplegó acciones de búsqueda para localizar al empresario Marco Antonio Mariño Leal, desaparecido en Reynosa el pasado 10 de octubre.

Cd. Victoria, Tamaulipas.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) confirmó que inició una carpeta de investigación y desplegó acciones de búsqueda para localizar al empresario Marco Antonio Mariño Leal, desaparecido en Reynosa el pasado 10 de octubre.

De acuerdo con la dependencia estatal, las labores de localización las realiza la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas (FEIDDFP), en coordinación con la Guardia Nacional, la Guardia Estatal y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas.

Se realiza todo lo conducente, con el objetivo de dar con el paradero del empresario, quien reside en Tampico y forma parte de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (FECANACO) Tamaulipas.

Hasta el momento, se han efectuado entrevistas, recorridos y diligencias que permitan esclarecer las circunstancias de su desaparición. La Fiscalía señaló que los resultados y avances serán informados conforme avance la investigación.

Por su parte, la FECANACO Tamaulipas manifestó su profunda preocupación y solidaridad ante la desaparición de Mariño Leal, de quien no se tiene noticia desde la tarde del 9 de octubre, cuando se encontraba en la zona fronteriza de Reynosa.

La última comunicación que mantuvo el empresario fue alrededor de las 15:00 horas del mismo día, según reveló el organismo empresarial, que también destacó su amplia trayectoria y compromiso con el fortalecimiento institucional y la seguridad del sector privado en la entidad.

La federación reiteró su voluntad de colaborar con las autoridades y llamó a la sociedad tamaulipeca a mantenerse solidaria en este momento difícil, con la esperanza de que el empresario sea localizado sano y salvo y pueda reunirse con sus seres queridos.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.