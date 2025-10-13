Aseguran 50 motocicletas en filtros “Moto Segura” por falta de documentos y medidas de protección en Tampico

Los vehículos fueron retenidos debido a que sus conductores no contaban con la documentación obligatoria, como tarjeta de circulación, placas y licencia de manejo, además de carecer de medidas básicas de protección personal, principalmente el uso del casco

TAMPICO, TAM.- Un total de 50 motocicletas fueron aseguradas en los recientes filtros de revisión del operativo “Moto Segura”, implementado por la Dirección de Tránsito y Vialidad de Tampico, informó Edgar Treviño Martínez, presidente de la Comisión de Movilidad del Cabildo.

El funcionario explicó que los vehículos fueron retenidos debido a que sus conductores no contaban con la documentación obligatoria, como tarjeta de circulación, placas y licencia de manejo, además de carecer de medidas básicas de protección personal, principalmente el uso del casco.

“El día sábado tuvimos un filtro de seguridad en la Calzada San Pedro. Se retiraron varias motos y en promedio suman 50 unidades. El monto de sanción varía según las UMAS, pero estos filtros no son para recaudar, sino para erradicar accidentes fatales”, puntualizó Treviño Martínez.

El regidor estimó que la aplicación del programa ha permitido reducir en un 30% los accidentes viales relacionados con motociclistas.

“Sí se ha bajado 30%. Las condiciones del clima no nos ayudan mucho: derrapan las motos, los carros, las alcantarillas”

Durante los días de lluvia, explicó, los filtros se suspendieron y el personal de Tránsito se dedicó a auxiliar a ciudadanos varados o sin transporte, mostrando empatía ante las complicaciones por las precipitaciones.

“Paramos los días lluviosos por obvias razones. La Secretaría de Tránsito tuvo mucha empatía con los ciudadanos; donde faltaba transporte público, ayudaron a la gente a llegar a sus casas”, señaló.

Treviño Martínez expresó que los filtros “Moto Segura” fueron reactivados este lunes, y advirtió que toda motocicleta sin documentación será retirada de inmediato.

Asimismo, comentó que algunos repartidores difunden en redes la ubicación de los operativos, aunque insistió en que la medida busca salvaguardar vidas y reducir accidentes, no sancionar indiscriminadamente.

Por Cynthia Gallardo

La Razón