Cifra de fallecidos tras intensas lluvias de la semana en 5 estados del país ya asciende a 64 persona

Las lluvias de la primera semana de octubre dejaron 64 muertos y 65 desaparecidos en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí



9:52 am

MÉXICO.- La Coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, informó este 13 de octubre que las lluvias registradas entre el 6 y el 9 de octubre de 2025 provocaron severas afectaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, con un saldo preliminar de 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas. De acuerdo con los reportes, los registros más intensos de precipitación ocurrieron el 8 de octubre, alcanzando 280 milímetros en Veracruz y 286 milímetros en Puebla, lo que provocó el desbordamiento de ríos y arroyos en varias regiones. Veracruz, el estado más afectado tras intensas lluvias En Veracruz , las lluvias dejaron 40 municipios con daños, 29 personas fallecidas y 18 desaparecidas.

, las lluvias dejaron 40 municipios con daños, 29 personas fallecidas y 18 desaparecidas. En Puebla, se reportaron afectaciones en 23 municipios, con 13 muertos y 4 desaparecidos.

se reportaron afectaciones en 23 municipios, con 13 muertos y 4 desaparecidos. En Hidalgo , 28 municipios resultaron dañados —23 con daños severos—, y se contabilizan 21 fallecidos y 43 personas no localizadas.

, 28 municipios resultaron dañados —23 con daños severos—, y se contabilizan 21 fallecidos y 43 personas no localizadas. Por su parte, en San Luis Potosí hubo afectaciones en 12 municipios, sin víctimas mortales, y en Querétaro se reportó un fallecimiento y daños en ocho municipios. Coordinación y apoyo federal Durante la reunión con autoridades federales y estatales, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, informó que ya se establecieron puentes aéreos para atender a las comunidades incomunicadas y agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Es un momento difícil, pero con el esfuerzo de todos saldremos adelante”, expresó el mandatario. El secretario de Salud, David Kershenobich, detalló que se desplegaron brigadas médicas y una fuerza de tarea de mil 188 elementos, con acciones de limpieza, control larvario y nebulización para prevenir enfermedades. CON INFORMACIÓN DE ALDIÁLOGO