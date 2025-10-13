COMAPA Sur y Ayuntamiento de Tampico supervisan zonas afectadas por socavones tras las recientes lluvias

TAMPICO, TAM.- Trabajando de manera coordinada con el Ayuntamiento de Tampico, autoridades de COMAPA Sur realizaron un recorrido junto a funcionarios municipales por los socavones originados tras las intensas lluvias registradas recientemente en las colonias Tancol y Villahermosa, en la zona norte de este municipio.

Durante el recorrido estuvieron presentes el Gerente General de COMAPA Sur, Mtro. Francisco José González Casanova, y la alcaldesa de Tampico, Lic. Mónica Villarreal Anaya, acompañados de sus respectivos equipos de trabajo.

En la inspección se evaluaron los daños y se informó que, una vez mejoradas las condiciones climáticas, COMAPA Sur inició los trabajos de rehabilitación de un colector de 90 metros lineales y 24 pulgadas de diámetro, el cual colapsó a causa de las lluvias, provocando un socavón en la calle Otilio Álvarez, casi esquina con Rivera de Champayán, en la colonia Tancol.

Asimismo, las autoridades recorrieron la Avenida Villahermosa, entre Cuarta y Sexta Avenida, en donde también se presentó un socavón derivado de las precipitaciones de la semana pasada.

COMAPA Sur emprenderá la rehabilitación progresiva de los puntos afectados, con el propósito de restablecer la infraestructura hidráulica y garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de drenaje sanitario.

Estas acciones se desarrollan en coordinación con el Gobierno Municipal de Tampico y con el Gobierno del Estado de Tamaulipas, reafirmando el compromiso de actuar con rapidez y eficacia para proteger el bienestar y la seguridad de las familias tampiqueñas.

POR MARIO PRIETO