Con helicóptero y víveres apoya Tamaulipas a familias afectadas por las lluvias en Veracruz

El mandatario comentó que tras dialogar con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, se envió el helicóptero de Protección Civil de Tamaulipas para el transporte de medicinas, médicos y alimentos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Gobierno de Tamaulipas envió el helicóptero de Protección Civil a Veracruz para apoyar en la atención de las familias afectadas por las lluvias, confirmó el Gobernador Américo Villarreal Anaya.

El mandatario comentó que tras dialogar con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, se envió el helicóptero de Protección Civil de Tamaulipas para el transporte de medicinas, médicos y alimentos a las poblaciones que han quedado aisladas.

“Hemos mandado ya 3,000 despensas al estado de Veracruz y estamos armando a través del apoyo también de Segalmex aquí representado en el Estado, más despensas para poder apoyar a Veracruz o a otras entidades en momento de acuerdo a sus necesidades”.

El mandatario comentó que en el caso de Tamaulipas, las mayores lluvias se registraron en la zona conurbada que llegó a registrar 125 milímetros de precipitaciones.

Señaló que si bien se registraron encharcamientos y en algunas zonas de Tampico y Altamira el nivel del agua subió más, con estos días en que ya no ha llovido, se ha logrado bajar el nivel del agua.

Villarreal Anaya apuntó que de acuerdo con el nmonitoreo que se realiza, se espera una crecida del río Pánuco, por arriba de sus máxinmos históricos, “pero esperamos que estas condiciones del clima ya no aumenten su captación y que nos permita no tener problemas en las zonas bajas de Ciudad, Madero y Tampico”.

Aclaró que no se trata de una situación de alarma sino de atención para estar pendientes de los niveles del río y que no se tengan mayores afectaciones a las familias de la zona conurbada.

Por. Perla Reséndez