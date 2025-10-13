Crecen decomisos de armas en Tamaulipas

El índice de aseguramientos de armas largas en Tamaulipas aumentó en los últimos meses y, entre 2020 y 2024, la entidad registró el mayor número de aseguramientos entre los estados de la frontera norte, según cifras de la FGR

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El índice de decomisos de armas largas en Tamaulipas se incrementó en los últimos meses, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República.

De hecho, es el estado de la frontera norte con el mayor número de armas largas aseguradas por autoridades federales en los últimos cinco años, según cifras de la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre 2020 y 2024, se contabilizaron 3,705 armas largas decomisadas en territorio tamaulipeco, una cifra superior a la registrada en cualquier otra entidad fronteriza.

El año con el mayor número de aseguramientos fue 2020, cuando se reportaron 1,003 armas largas incautadas, seguido por 2024 con 724, mientras que en 2021, 2022 y 2023 los decomisos se mantuvieron en niveles altos, con 611, 689 y 678 armas, respectivamente.

Estos datos muestran que Tamaulipas concentró una proporción significativa de los aseguramientos realizados en la frontera norte, que incluye también a Sonora, Chihuahua, Baja California, Nuevo León y Coahuila.

En comparación, Sonora fue la segunda entidad con más armas largas aseguradas, con 2,696 entre 2020 y 2024. Sus cifras anuales fueron: 429 en 2020, 479 en 2021, 597 en 2022, 471 en 2023 y 720 en 2024, lo que refleja una tendencia al alza en los dos años más recientes.

En Chihuahua, el número de decomisos fue de 781 armas largas durante el mismo periodo, mientras que en Baja California se registraron 1,309, destacando un repunte en 2023 con 510 armas aseguradas, el doble del promedio de los años anteriores.

Por su parte, Nuevo León presentó un incremento sostenido en los decomisos, al pasar de 30 armas en 2020 a 192 en 2024, con un total de 514 en los cinco años. En contraste, Coahuila fue el estado con menor incidencia, con solo 91 armas largas decomisadas entre 2020 y 2024, y con una marcada reducción en 2022 y 2023, cuando apenas se aseguraron ocho y tres armas, respectivamente.

El comportamiento de los aseguramientos en Tamaulipas revela una persistente actividad relacionada con el tráfico ilegal de armamento de Texas a territorio mexicano.

De acuerdo con la FGR, los decomisos registrados corresponden a acciones del Ministerio Público de la Federación y corporaciones adscritas a operativos en la frontera norte, una región considerada de alta incidencia por su conexión con rutas de tráfico y zonas de conflicto entre grupos delictivos.

En total, los seis estados fronterizos sumaron 9,096 armas largas aseguradas entre 2020 y 2024, de las cuales más del 40 por ciento corresponde a Tamaulipas y Sonora, lo que refleja el peso que ambas entidades tienen en la dinámica de seguridad de la región.

Las cifras oficiales muestran además que, aunque algunos estados como Baja California y Nuevo León registran incrementos en los últimos años, Tamaulipas mantiene el liderazgo en decomisos de armas largas, ubicándose como el principal punto de aseguramiento en la franja norte del país.

Recientemente, Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo para para reforzar los operativos en su territorio y contener el tráfico de armas hacia México.

La Presidenta Claudia Sheinbaum calificó como histórico este acuerdo.

«El tema central ya no fueron las drogas ni la migración, sino las armas. Eso nunca había pasado», subrayó. «Es la esencia de la nación, es la esencia del pueblo de México», dijo.

De acuerdo con la Presidenta, por primera vez el Gobierno de EU aceptó colocar en el centro de la discusión el flujo de armas hacia México, en contraste con las reuniones pasadas en las que habían dominado los temas de drogas y migración.

«Siempre dicen que los temas centrales son los que van de México hacia Estados Unidos. Pero ahora, por primera vez, lo primero que se discutió fueron las armas que vienen de allá a México. Y ayer (el viernes) logramos un acuerdo de que EU va a reforzar los operativos en su territorio para controlar ese paso de armas», detalló.

México ha insistido, en foros internacionales y ante cortes estadounidenses, en que más del 70 por ciento de las armas aseguradas a grupos criminales provienen de armerías en la frontera sur de EU.

Sheinbaum reiteró que la lucha contra el tráfico de armas no es sólo un reclamo histórico, sino una condición indispensable para disminuir la violencia.

«No se trata sólo de detener a quienes portan armas, sino de cortar de raíz la entrada de ese armamento», expresó.

El río de hierro

La laxitud de las leyes en Estados Unidos para la adquisición de armas es tal, que es más fácil comprar un rifle AK-47 (cuerno de chivo) que cigarrillos o una botella de alcohol si se tiene menos de 21 años.

De acuerdo con datos de la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la industria de las armas ha vendido más de 106 millones de unidades desde 2017, de las que entre 200 mil y 500 mil cruzan la frontera de manera ilegal cada año.

El proyecto Alto a las Armas de Estados Unidos a México, califica como un “río de hierro” a las armas que transitan desde el norte y que empodera a la delincuencia y acelera el desplazamiento forzado, identificando su origen en los fabricantes y pasan por las armerías que finalmente las venden.

“La violencia armada en México ha aumentado precipitadamente en las últimas dos décadas desde que en 2004 expiró la prohibición federal de venta de armas de asalto en Estados Unidos y la declaración en 2007 de la guerra contra las drogas del Gobierno de México, con apoyo de Estados Unidos”.

Sin embargo, se señala que a pesar de la leve reducción de homicidios cometidos con armas de fuego desde 2019, la violencia no ha disminuido ni siquiera hasta los elevados niveles de 2010-2011, además de que han aumentado las desapariciones forzadas, mayormente por la delincuencia, pero también por fuerzas policiales.En la relatoría incluida en la demanda presentada por el Gobierno de México contra las fábricas de armas más importantes de Estados Unidos, por vender armamento a los carteles que operan al sur del río Bravo, se incluyen algunos casos que ponen en evidencia el origen norteamericano de algunas armas aseguradas y decomisadas en México.

Se señala que entre marzo del 2006 y junio del 2007, diez tiendas en Houston vendieron 336 armas a personas que a su vez, las revendieron a un grupo delictivo que en aquella época operaba en Tamaulipas.

Se ubicaron 88 de esas armas en la entidad, algunas de las cuales habían sido utilizadas en el asesinato de 18 civiles e incluso por oficiales de seguridad.

Luego, entre abril y agosto del 2018, en Gonzales, Texas, otro negocio vendió a una persona 14 rifles Century, un rifle Barret calibre .50 y otras armas de alto poder, uno de ellos utilizado en un homicidio en Ciudad Mier.

El mismo traficante adquirió en Academy Sports & Outdoors Store de Victoria, Texas, otra arma de asalto que fue recuperada en julio, también tras ser utilizada por criminales en Miguel Alemán.

Pero no sólo a través de re ventas ilegales los criminales adquieren el armamento, otras modalidades son las ferias (gun show) donde se venden sin restricciones para quienes las adquieren.

A través de redes sociales o foros de internet también hay clientes que re venden las armas, incluso por partes para tratar de evadir los controles fronterizos, e incluso ofrecen “armas fantasmas”, desde pistolas hasta fusiles elaborados en impresoras 3D, sin números de serie, lo que impide sean rastreadas.

Por. Staff

Expreso-La Razón