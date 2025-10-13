Destruyen monstruos del crimen organizado

Ayer fueron desmantelados 23 vehículos con blindaje artesanal, asegurados en diversos operativos contra grupos delictivos en Tamaulipas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó otros 23 vehículos con blindaje artesanal de los denominados “monstruos”, con lo que suman ya más de 150 unidades durante el 2025.

Los vehículos estaban relacionados con 21 expedientes, y fueron asegurados en diversas acciones en dicha entidad coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en colaboración con la Guardia Estatal, y presuntamente eran utilizados por miembros de grupos delictivos.

En el mes de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, destruyó 15 vehículos con blindaje artesanal de los denominados “monstruos”, que fueron asegurados en diferentes operativos en la entidad.

Suman ya más de 150 unidades que han sido confiscadas a los delincuentes y que se destruyen para evitar que sean utilizados nuevamente para fines delictivos.

El año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado, reportó que se destruyeron 202 vehículos con blindaje artesanal, los cuales habían sido asegurados por elementos de seguridad en diferentes operativos en Tamaulipas.

El Ministerio Público Federal (MPF), coordinó el evento de identificación de las unidades que fueron destruidas, mientras que peritos oficiales y personal del Órgano Interno de Control (OIC), de la FGR, verificaron que el procedimiento se llevará a cabo en los términos de la norma aplicable.

La destrucción se lleva a cabo en cumplimiento del Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito, destacándose la labor y coordinación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que, en coordinación con la Guardia Estatal, aseguraron y pusieron a disposición dichos vehículos.

El 26 de enero se informó que fueron destruidos 30 vehículos con blindaje artesanal, luego el 23 de marzo se sumaron otros 45 “monstruos”; el 20 de abril se informó de la destrucción de 32 unidades y este 23 de junio otros 15.

Por. Staff

Expreso-La Razón