En Tamaulipas, las mujeres son prioridad

A BARLOVENTO/ TOMÁS BRIONES

En la política pública orientada a hacer justicia social, las mujeres destacan como uno de los sectores que más requieren atención. En Tamaulipas, donde se replica la estrategia federal de ponerlas en el centro de la acción, este fin de semana se refrendó el compromiso de las autoridades con las jefas de familia.

El gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó un evento en el que se entregaron las tarjetas de la “Pensión Mujeres Bienestar” a 93 mil beneficiarias.

El reparto se entiende como una acción que reconoce el esfuerzo de las mujeres durante su vida, sea trabajando o cuidando de sus familias.

En ese evento, Américo destacó la importancia de los programas sociales que buscan resolver problemas de grupos vulnerables, y que son instrumentos para hacer justicia y apoyar a quienes más lo necesitan.

Este es el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, un programa que forma parte de los compromisos hechos por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su campaña y que ya empieza a hacerse realidad.

Un punto interesante es que, como lo dijo el mandatario, la política asistencial del gobierno federal ha funcionado bien porque, en el caso de los programas enfocados en reducir la pobreza, los resultados se reflejan en los hechos.

Por ejemplo, de 2022 a 2024, en Tamaulipas se logró que 242 mil personas salieran de la pobreza, siendo la cifra más alta en la historia de la entidad.

Una muestra de ello es que, apenas pasando su primer informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum recorrió el país presentando los resultados del trabajo realizado desde que asumió el cargo.

Como bien dijo Américo, la presidenta recordó en Tamaulipas que este año se destinarán 22 mil 582 millones de pesos para beneficiar a un millón 100 mil personas con los diferentes esquemas asistenciales.

Además, como parte de esta coincidencia entre la Federación y el Gobierno del Estado, el inicio del programa “Pensión Mujeres Bienestar”, dirigido a las mujeres de entre 60 y 64 años de edad, representa un aumento en la cobertura de acciones en favor de quienes más lo necesitan.

En este caso, en la entidad ya son 34 mil mujeres quienes reciben la pensión de 3 mil pesos bimestrales, cuya entrega es un compromiso cumplido de la presidenta Sheinbaum.

LAS ACCIONES DE PEPE SCHEKAIBÁN EN FAVOR DE LOS MOTOCICLISTAS

Hace unos meses, el diputado local Pepe Schekaibán presentó una iniciativa para establecer medidas de control del número de motocicletas, además de buscar el beneficio de los conductores.

Esa propuesta para modificar la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado busca otorgar mayor seguridad y certidumbre a conductores, motociclistas y peatones.

Recientemente, el legislador panista puso en marcha un programa enfocado en la protección personal de los motociclistas, muchos de los cuales son trabajadores de reparto de aplicaciones.

Parte de las acciones que integran el plan de Pepe es donar cascos de protección e impartir cursos de manejo responsable y seguro.

El programa de capacitación dirigido a los conductores de motocicletas fue impartido en la Oficina de Gestión de Pepe, ubicada en la avenida Hidalgo.

Uno de los motivos que llevaron a Pepe Schekaibán a proponer la iniciativa de reforma es que, por ejemplo, en la zona conurbada se suscitan alrededor de mil accidentes en los que participan motociclistas, muchos de los cuales tienen saldo trágico.

Por cierto, la propuesta de ley presentada por Pepe fue respaldada por todas las fracciones parlamentarias del Congreso, lo que da mayor sustento a este cambio que mejora el marco jurídico destinado a ampliar la protección a los motociclistas.

EL RELLENO DE LAGUNAS Y LAS INUNDACIONES EN LA ZONA

Gran parte de los problemas ocasionados por las lluvias en la zona conurbada son las inundaciones de zonas bajas, cercanas a cuerpos de agua y, en muchos casos, calles y avenidas principales.

La falta de una red de drenaje pluvial, ya se ha dicho, es un factor determinante en esta problemática, pero las mismas autoridades han dejado de lado durante años otro problema igual de grave.

El relleno de lagunas y arroyos para ampliar terrenos en donde ya hay viviendas, o para venderlos a quienes buscan un lugar donde habitar, es otro elemento que se conjuga para dar ese resultado.

En Ciudad Madero, por ejemplo, esa situación lleva décadas, caracterizada por la indolencia de autoridades municipales que por años no han podido o querido enfrentar, con la fuerza de la ley, a quienes rellenan las lagunas.

Hay vasos lacustres que han perdido el 90 por ciento de su superficie; otros prácticamente han desaparecido y algunos más están en ese proceso.

Aunque se han hecho esfuerzos para dragar y limpiar de lirio algunas, en general la falta de responsabilidad de muchos habitantes de las zonas de lagunas sigue siendo el factor principal que ocasiona el problema, que ahora se observa con mayor gravedad.

Rellenar los cuerpos de agua, bloquear los cauces naturales e impedir con construcciones el flujo del agua es lo que, junto con la ausencia de sanciones durante años, tiene hoy a Ciudad Madero en esa situación.

LA TARDE DE SHEINBAUM EN POZA RICA

A la presidenta Claudia Sheinbaum no le fue muy bien ayer en Poza Rica.

Tres días después de la tragedia provocada por el desbordamiento del río en esa ciudad -que dejó millones de pesos en pérdidas materiales y cobró vidas humanas-, el gobierno estatal que encabeza la morenista Rocío Nahle apenas empezó a reaccionar con tibieza.

La ira acumulada entre los habitantes de Poza Rica por la insensibilidad de su gobernadora se hizo evidente ante la presidenta Sheinbaum, quien por momentos se vio desesperada y hasta amenazó con irse del lugar si no la dejaban hablar.

Es en el campo donde se necesita mostrar empatía, solidaridad y sensibilidad; ahí es donde las y los gobernantes demuestran su capacidad y eficiencia. Y también donde exhiben lo contrario.

Por. Tomás Briones

