Estos son los documentos que no debes escanear en WhatsApp

Debes tener mucho cuidado con lo que compartes ya que puedes correr un gran riesgo.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo. Por medio del mismo es que se envían diferentes tipos de archivos.

Actualmente esta herramienta facilita la digitalización de documentos por lo que no es necesario descargar apps con escáneres adicionales que sólo consumen el espacio de almacenamiento.

Es importante que tengas en cuenta que no debes escanear todo tipo de documentos ya que podrían ser utilizados para otros fines.

¿Cuáles son los documentos que no debes escanear en WhatsApp?

El escáner de WhatsApp no tiene ninguna restricción y su objetivo es convertir los documentos en archivos para su envío a través de los canales de la app de mensajería virtual, los usuarios deben de tener precauciones al usarlo.

Los documentos que contengan información personal, bancaria y hasta legal pueden ser escaneados, pero con ciertas medidas de privacidad y no de manera constante:

Personales: Todos los que contengan datos básicos como INE, acta de nacimiento, CURP, RFC, constancias médicas, cartilla militar, pasaporte, etcétera.

Bancarios: Tickets de compra, estados de cuenta, tarjetas de crédito o débito, comprobantes de pago, constancias financieras, actas de préstamos y abonos, entre otros.

Legales: Acusaciones, promociones, demandas, actualizaciones sobre un trámite, etcétera.

Académicos y laborales: Boletas, credenciales, historiales de colegiaturas, cédulas, constancias de pagos o becas y demás.

No está mal enviar este tipo de documentos a tus contactos pero debes tomar ciertas precauciones.

¿Qué medidas se deben tomar antes de enviar estos documentos?

Para poder compartir estos documentos, debes tener en cuenta lo siguiente:

Envíalos a los contactos que sabes que son de confianza y que consideras que son seguros.

Activa la duración de los mensajes, para que tus archivos se eliminen automáticamente después de cada cierto tiempo o borrarlos cuando lo creas conveniente.

Guarda una copia de tus documentos en otros canales (como tu correo o un lector de documentos en tu celular) para que puedas borrarlos de manera inmediata en WhatsApp.

Una vez que ya no ocupes más el archivo, elimínalo definitivamente de WhatsApp y de tu celular.

Teniendo en cuenta estas recomendaciones podrás escanear tus documentos de manera responsable en WhatsApp.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO