Impulsa Armando Martínez el crecimiento sostenible de Altamira

*Participa alcalde en el Foro "Tamaulipas 2030: Alianzas para un desarrollo productivo, inclusivo y sostenible"

ALTAMIRA, TAM.- El presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, participó en el Foro «Tamaulipas 2030: Alianzas para un desarrollo productivo, inclusivo y sostenible», organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con el objetivo de fortalecer las capacidades locales rumbo al cumplimiento de la Agenda 2030.

El evento, realizado en la Ciudad de México, reunió a representantes del sector público, privado, académico y de organismos internacionales para fomentar alianzas estratégicas, promover negocios responsables e impulsar soluciones innovadoras que favorezcan el desarrollo económico y social en Tamaulipas.

Durante su participación, el alcalde destacó que en Altamira se trabaja todos los días para construir un municipio sustentable y sostenible, haciendo especial énfasis en temas clave como el acceso al agua y el saneamiento de la misma.

Asimismo, el Dr. Martínez Manríquez sostuvo un cordial encuentro con Jorge Mario Martínez Piva, director de la Sede Subregional en México de la CEPAL; Sergio Silva, titular de la Unidad de Fomento y Crecimiento Económico del Gobierno de México, y la Secretaria de Economía de Tamaulipas, Lic. Ninfa Cantú Deándar, con quienes intercambió ideas sobre la necesidad de integrar esfuerzos que impulsen un mayor desarrollo.

Con esta participación, Altamira se consolida como un municipio comprometido con el desarrollo sostenible, apostando por la innovación, la responsabilidad social y la cooperación institucional como pilares para construir un mejor futuro para sus habitantes.

POR OSCAR FIGUEROA