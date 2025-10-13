Incendio arrasa vivienda en Los Arrecifes

Bomberos Municipales de Altamira, a cargo de José Torres Gómez, informó que acudieron como primeros respondientes y entraron de manera inmediata

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un incendio consumió una casa habitación en la colonia Arrecifes del Ejido La Pedrera en el municipio de Altamira.

Los hechos se registraron la mañana de este lunes en una de las viviendas que se ubica en la calle Alga, lo que generó la movilización de las corporaciones de rescate.

Bomberos Municipales de Altamira, a cargo de José Torres Gómez, informó que acudieron como primeros respondientes y entraron de manera inmediata para extinguir y enfriar la zona incendiada.

Tras el incidente, Bomberos Altamira recomendó a toda la ciudadanía revisar preventivamente sus instalaciones eléctricas y sus electrodomésticos para prevenir siniestros.

Al sitio del incendio generado por un presunto cortocircuito, también acudieron los Bomberos Voluntarios, al mando de Salvador Vargas, quienes colaboraron en controlar la situación.

En Altamira, la mayoría de los incendios de casa habitación ocurren en los fraccionamientos y los de mayor incidencia son: Haciendas, Canarios, Arboledas, Olivos y Jardines de Arboledas.

Hace unos meses, una madre de familia y sus dos hijas resultaron lesionadas.

Por. Óscar Figueroa

La Razón