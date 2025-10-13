Interpondrá rector de la UAT denuncia por ataques cibernéticos

El rector lamentó que los ataques hayan trascendido el ámbito institucional y afectado a su familia

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, anunció que interpondrá denuncias tanto a nivel estatal como nacional ante las agresiones cibernéticas y campañas de desprestigio dirigidas en su contra y hacia su familia, las cuales calificó como inaceptables.

“Voy a denunciar a nivel estatal y a nivel nacional”, afirmó el rector al señalar que ya ha tenido contacto con la Policía Cibernética y que desde hace algunos meses la universidad mantiene una demanda relacionada con este tipo de ataques digitales.

Anaya Alvarado explicó que confía en que las autoridades especializadas en seguridad cibernética determinen el origen de estas agresiones y a los responsables. “Hay muchos sospechosos, pero que sean las autoridades quienes nos digan de quién se trata y que se aplique el peso de la ley”, puntualizó.

El rector lamentó que los ataques hayan trascendido el ámbito institucional y afectado a su familia, señalando que su vida se ha caracterizado por la tranquilidad y el trabajo. “Sí me molesta porque lo hicieron con mi familia, con mis hijos. Yo siempre he sido muy familiar, disfruto mi tiempo con ellos y con la universidad, no veo el sentido de estas agresiones”, expresó.

Asimismo, descartó que la situación altere su labor al frente de la UAT. “A mí eso no me quita el sueño. Vamos a seguir trabajando en beneficio de los estudiantes, los catedráticos y el personal administrativo”, aseguró.

Durante su encuentro con medios, el rector también informó sobre la elaboración de libros virtuales para el nivel medio superior, con el objetivo de apoyar a los estudiantes y evitar cobros excesivos en material educativo. Explicó que los libros de primero y segundo semestre ya están en desarrollo y se prevé que en enero estén disponibles de forma digital.

Por otro lado, Anaya Alvarado mencionó que, tras las lluvias recientes en el sur del estado, sólo se reportaron daños menores en la infraestructura universitaria, principalmente en techos y una biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico, los cuales ya están siendo atendidos.

Finalmente, reiteró que su administración continuará enfocada en fortalecer la calidad académica, adaptando la currícula universitaria a las nuevas demandas tecnológicas mediante la implementación de micro credenciales en áreas como inteligencia artificial e idiomas, con el propósito de mantener a los jóvenes competitivos a nivel nacional e internacional.

Por. Raúl López García