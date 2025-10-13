Les propinan golpiza en la López Mateos

Las autoridades escucharon su versión de los hechos pero su hipótesis apunta a una riña al calor de las copas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Paramédicos de la Cruz Roja brindaron primeros auxilios a dos hombres que fueron agredidos por un grupo de personas en la intersección del bulevar Familia Rotaria y la calle Flores Magón, de la colonia Adolfo López Mateos esta capital.

El incidente ocurrió poco antes de las 21:00 horas, cuando los servicios de emergencia acudieron al lugar para proporcionar atención prehospitalaria. Uno de los hombres, debido a intensos dolores causados por los golpes, fue trasladado a la sala de emergencias de un hospital para una evaluación más detallada.

El segundo afectado fue atendido en el sitio y no requirió traslado.

Mientras recibían atención, las víctimas relataron a elementos de la Guardia Estatal que habían llegado a la zona para cobrar la renta de una propiedad habilitada como taquería. Según su testimonio, varios individuos salieron de la parte trasera del local y los agredieron sin motivo aparente. Tras la golpiza, los atacantes huyeron del lugar.

Testigos presenciales alertaron al 911, lo que permitió la rápida respuesta de los servicios de emergencia y las autoridades.

Los agentes estatales iniciaron una investigación para esclarecer los hechos, ya que se reportó que las víctimas se encontraban en aparente estado de ebriedad, lo que podría indicar que el incidente derivó de una discusión bajo los efectos del alcohol.

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón