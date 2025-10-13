Monitorean nivel del río Pánuco ante incremento nocturno; autoridades piden no caer en alarma

El titular de Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de las vías oficiales y evitar la propagación de rumores

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Personal de Protección Civil municipal mantiene un monitoreo constante sobre el nivel del río Pánuco, luego de que durante la noche del domingo se registrará un ligero incremento en su caudal, el cual provocó encharcamientos en la zona del Paso del Zacate.

Ricardo Aguirre Martínez, director de Protección Civil, informó que las acciones se realizan por indicaciones del alcalde Erasmo González Robledo, con el fin de garantizar la seguridad de la población maderense.

“Ayer hicimos un recorrido a las 9 de la noche y vimos un pequeño incremento del nivel del río, llegando a salir en el Paso del Zacate; se encharcó la arteria, pero a las 4 de la mañana comenzó el descenso y ahora ya se encuentra en su nivel normal”, explicó el funcionario.

Añadió que el monitoreo se realiza en coordinación con las autoridades de la Cuenca Alta del Pánuco, incluyendo municipios como Pánuco y Pueblo Viejo, además de la Capitanía de Puerto y Guardia Estatal.

“Estamos comunicados con los compañeros de Radio Pánuco, que nos informan sobre el nivel del río. Es un punto de referencia para nosotros para tomar decisiones”, comentó.

Aguirre Martínez señaló que el fenómeno podría estar relacionado con el efecto natural de la pleamar en el Golfo de México, lo que impide por algunas horas el libre flujo del río.

“En las noches empieza la pleamar; dura tres o cuatro horas y evita que el río fluya libremente. Después, cuando baja la marea, el caudal vuelve a su curso normal con buena velocidad de desborde”, precisó.

El titular de Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de las vías oficiales y evitar la propagación de rumores en redes sociales.

“Que no caigan en pánico por notas de Facebook. Mejor hablen; tenemos guardias las 24 horas, bomberos, Protección Civil, o marquen al 911. Cualquiera de esos números puede brindar información verificada”, dijo.

Finalmente, aseguró que los recorridos de vigilancia continuarán durante los próximos días mientras se mantenga la variación en el nivel del río.

“Estamos atentos, con instrucciones precisas del alcalde para mantener la seguridad de la ciudadanía”, concluyó Aguirre Martínez.

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón