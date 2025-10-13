Piden a la ciudadanía evitar acudir a la laguna del Carpintero y Canal de la Cortadura por presencia de cocodrilos

El incremento en los niveles del agua puede provocar que estos reptiles salgan de su entorno habitual, lo que representa un peligro para quienes se acercan a tomar fotografías o recorrer el área inundada

TAMPICO, TAM.- Ante el desbordamiento del Canal de la Cortadura y la laguna del Carpintero, el regidor Vladimir Castellanos García, presidente de la Comisión de Servicios Públicos del Cabildo de Tampico, exhortó a la ciudadanía a no acudir a esos espacios turísticos para evitar riesgos, recordando que ambos cuerpos de agua son hábitat natural de cocodrilos.

El edil advirtió que el incremento en los niveles del agua puede provocar que estos reptiles salgan de su entorno habitual, lo que representa un peligro para quienes se acercan a tomar fotografías o recorrer el área inundada.

“Hay elevaciones en todos los canales adyacentes al Pánuco y al Tamesí. Exhortamos a la población a que tenga mucho cuidado. Ya se han encontrado cocodrilos y Protección Civil, junto con Bomberos, realiza rondines para retirarlos. Es importante la prudencia y mantener a nuestros hijos alejados; asistir a esas zonas puede ser peligroso”, señaló.

Castellanos García informó que las autoridades municipales y estatales permanecen en alerta ante el aumento del nivel de los ríos Pánuco y Tamesí, y que el monitoreo en zonas bajas se mantiene activo a través del Centro de Mando instalado desde la madrugada.

“Estamos al pendiente de las indicaciones de Protección Civil estatal y municipal sobre el posible aumento de los niveles. La presidenta municipal, Mónica Villarreal, anunciará cualquier medida adicional si se detecta riesgo para la población”, concluyó.

Por Cynthia Gallardo

La Razón