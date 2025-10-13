Protestarán por 18 días en el mar contra restos de cohetes y contaminación acústica

La organización ambiental Conibio Global A.C. dará inicio a su segunda manifestación en altamar denominada “Operación Golfo de México 2.0”, frente a la costa de Playa Bagdad

MÉXICO.- Hoy lunes 13 de octubre del 2025 y en punto de las 4 de la tarde, la organización ambiental Conibio Global A.C. dará inicio a su segunda manifestación en altamar denominada “Operación Golfo de México 2.0”, frente a la costa de Playa Bagdad, con el objetivo de visibilizar la contaminación y los riesgos que generan los restos de lanzamientos espaciales en el Golfo de México.

La jornada de protesta, que se desarrollará del 13 al 31 de octubre, busca llamar la atención sobre la caída de desechos provenientes de cohetes y satélites, así como los efectos de la contaminación química, física, atmosférica y acústica que impactan directamente en la biodiversidad marina, las playas de Tamaulipas y la seguridad de las comunidades costeras.

La asociación civil advirtió que durante en su primera manifestación fueron víctimas de una agresión aérea por parte de helicópteros con matrículas estadounidenses, pertenecientes a empresas privadas, los cuales ingresaron al territorio mexicano y descendieron a escasos 20 metros sobre sus embarcaciones, en un aparente intento por intimidar y sabotear la protesta pacífica.

Ante ello, Conibio Global A.C. informó que estableció comunicación con el Consulado y la Embajada de Estados Unidos en México, para dejar constancia del incidente y reforzar las medidas preventivas en esta nueva jornada, la cual (aseguran) se desarrollará bajo un marco pacífico y de respeto al Estado de Derecho.

“Estas acciones nos obligan a reforzar nuestra manifestación con medidas evasivas de carácter preventivo, siempre bajo un marco pacífico y de respeto al Estado de Derecho”, señalaron.

El presidente de la organización, M.V.Z. Jesús Elías Ibarra Rodríguez, subrayó que la manifestación se llevará a cabo en aguas de jurisdicción mexicana y que Conibio Global asume plena responsabilidad de esta acción civil pacífica en favor del medio ambiente y la soberanía nacional.

“Nuestra presencia se llevará a cabo en aguas de jurisdicción mexicana y que Conibio Global A.C. asume plenamente la responsabilidad de esta acción civil pacífica en favor del medio ambiente y de la soberanía nacional”.

Por Antonio H. Mandujano