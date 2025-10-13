Recibe regidora 14 denuncias anónimas por presunto maltrato laboral en el Ayuntamiento de Tampico

TAMPICO, TAM.- La regidora del cabildo de Tampico, Martha Quiroz Cortez, informó haber recibido 14 quejas anónimas de empleados municipales (sindicalizados y de confianza) en contra de funcionarios de nueve dependencias municipales, entre ellos un secretario, directores, jefes y coordinadores.

De acuerdo con la edil, la mayoría de los señalamientos corresponden a presuntos actos de maltrato laboral ejercido por responsables femeninas hacia trabajadoras, situación que calificó como preocupante y contraria al espíritu de respeto que promueve la administración municipal.

“Hemos recibido quejas anónimas donde los trabajadores han sido mal atendidos, maltratados por algunas direcciones. Me empezaron a llegar mensajes porque tienen miedo a represalias. Estamos hablando de la Dirección de Educación, Bienestar Social, jefaturas y hasta del secretario de Deportes. Tengo 14 quejas de nueve direcciones; la mayoría son mujeres… mujeres a mujeres”

Quiroz Cortez explicó que los casos fueron turnados a la Secretaría de la Contraloría y al Comité de Ética del municipio para su investigación, con el propósito de que se apliquen sanciones si se comprueban las conductas denunciadas.

“Los hacen llorar cuando el trabajo no está bien hecho. Los tratan de manera déspota, prepotente, humillante. Estoy hablando de coordinadores de barrido manual. Si hoy no me gustó cómo hiciste el barrido, te mando a los canales, haciendo un trato indigno”

La regidora aseguró que corroboró personalmente varios de los reportes y que éstos resultaron verídicos.

“Si nuestra presidenta municipal es una persona que trata muy bien a todos los trabajadores, ¿por qué algunos jefes y directores lo hacen de manera tan distinta? Espero que se actúe con justicia”

Indicó que el Comité de Ética, encargado de analizar cada caso, está integrado por la presidenta municipal Mónica Villarreal Anaya, la contralora Patricia Del Ángel, el secretario del Ayuntamiento Carlos García Porres y otros funcionarios.

POR CYNTHIA GALLARDO

EXPRESO-LA RAZÓN