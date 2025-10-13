Retiran más de 300 vehículos chatarra de calles

Realizan recuperación de espacios

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El programa “Recuperación de Espacios” ha permitido retirar más de 300 vehículos en estado de abandono del primer cuadro de Ciudad Victoria, informó Javier Córdova, director municipal de Tránsito y Vialidad.

En el Eje Vial Lázaro Cárdenas, las grúas retiraron 50 vehículos y notificaron a otros 40 propietarios. Además, en el operativo contra autos mal estacionados se recogen alrededor de 20 unidades por día, con multas que pueden alcanzar los 3,500 pesos.

“De cada 10 vehículos retirados, siete son reclamados por sus dueños y tres permanecen abandonados. El problema es que no hay espacio en los corralones para tanta chatarra”, señaló.

Córdova indicó que se analiza la posibilidad de habilitar un terreno municipal para concentrar estas unidades y posteriormente venderlas como fierro viejo, generando ingresos adicionales. También se implementará un operativo en talleres mecánicos donde se acumulan vehículos en estas condiciones.

Los puntos críticos de vehículos mal estacionados incluyen La Loma, el IMSS, Hospital General, Hospital Civil, Palacio de Gobierno, Presidencia Municipal y Secretaría de Salud, donde la congestión y la falta de cultura vial son frecuentes.

“Aquí no hay influyentes; el llamado es respetar los espacios prohibidos”, advirtió.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN