Río Pánuco a 10 centímetros de su nivel crítico…sin embargo, no se suspende la operación en los pasos de lancha

La Capitanía Regional de Puerto de Tampico mantiene la operación de los ocho pasos de lancha y se encuentran brindando servicio las embarcaciones en pasos de lancha como Paso del Humo

TAMPICO, TAMAULIPAS.- De acuerdo al reporte de la Comisión Nacional del Agua a las 6 de la mañana de este lunes 13 de octubre el nivel de ríos y el sistema lagunario era el siguiente:

Río Pánuco

Se encuentra en ascenso en 7.20m a 10 centímetros de su nivel crítico de 7.30 m

el nivel extremo de 9.2m

El Chairel Tampico

Se ubica a 21 centímetros de su nivel crítico siendo el actual 1.59m mientras el crítico 1.80m y el

extremo: 5.56m

Bombas Altamira

el nivel actual a 1.63m;

el crítico: 2.25m y el extremo: 4.09m

En el Río Tamesí

El nivel actual es de 2.30am mientras el

crítico: 7.3m y extremo: 12.24m

El Sistema lagunario

actual 138.6%

Sin embargo, la Capitanía Regional de Puerto de Tampico mantiene la operación de los ocho pasos de lancha y se encuentran brindando servicio las embarcaciones en pasos de lancha como Paso del Humo en la Isleta Pérez y 106 en la colonia Guadalupe Victoria en donde boteros habilitaron un camino fabricado con tablas de madera para que usuarios que se desplazan entre el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz puedan caminar.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón