Río Pánuco a 10 centímetros de su nivel crítico…sin embargo, no se suspende la operación en los pasos de lancha

TAMPICO, TAMAULIPAS.- De acuerdo al reporte de la Comisión Nacional del Agua a las 6 de la mañana de este lunes 13 de octubre el nivel de ríos y el sistema lagunario era el siguiente:
Río Pánuco
Se encuentra en ascenso en 7.20m a 10 centímetros de su nivel crítico de 7.30 m
el nivel extremo de 9.2m
El Chairel Tampico
Se ubica a 21 centímetros de su nivel crítico siendo el actual 1.59m mientras el crítico 1.80m y el
extremo: 5.56m
Bombas Altamira
el nivel actual a 1.63m;
el crítico: 2.25m y el extremo: 4.09m
En el Río Tamesí
El nivel actual es de 2.30am mientras el
crítico: 7.3m y extremo: 12.24m
El Sistema lagunario
actual 138.6%
Sin embargo, la Capitanía Regional de Puerto de Tampico mantiene la operación de los ocho pasos de lancha y se encuentran brindando servicio las embarcaciones en pasos de lancha como Paso del Humo en la Isleta Pérez y 106 en la colonia Guadalupe Victoria en donde boteros habilitaron un camino fabricado con tablas de madera para que usuarios que se desplazan entre el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz puedan caminar.
Por. Cynthia Gallardo
La Razón