Se desploman tres participantes de ‘La Isla’

Todo se debió a los climas extremos y a los desafíos que deben enfrentar

La segunda temporada de La Isla: Desafío Extremo 2025 comenzó con un alto costo humano. En una impactante jornada de grabación, la audiencia fue testigo del colapso físico de tres concursantes, quienes cayeron al suelo en medio de un tremendo desafío, encendiendo las alarmas sobre la dureza del formato.

El incidente, ocurrido durante las primeras semanas de competencia, puso a prueba la capacidad de resistencia del elenco, compuesto por celebridades y estrellas de reality. Las extremas condiciones de vida, magnificadas por la falta de alimento en el temido sector de Playa Baja con el implacable sol, llevaron al límite a varios de los contendientes.

¿Qué le pasó a los concursantes de La Isla?

El presentador Héctor Suárez Gomís narraba la prueba cuando el drama se desató. El actor costarricense Gary Centeno fue el primero en ceder. Tras un monumental esfuerzo en un reto físico, Centeno tocó la campana, pero inmediatamente después, sus fuerzas lo abandonaron.

«Gary toca la campana… Gary acaba de caer… y Gary sale del juego», narró Gomís, mientras el equipo médico acudía con urgencia para retirar al actor en camilla. El rostro de la producción reflejó la tensión de la situación.

El pánico escaló cuando el colapso no fue un caso aislado. La modelo puertorriqueña Nievelis González, integrante del equipo Panteras, se desplomó momentos después. Sus compañeros, visiblemente consternados, gritaron pidiendo auxilio: «¡Agua, agua, agua!». Rápidamente, la atención de los paramédicos se centró en la joven, quien yacía en el suelo víctima del agotamiento extremo.

Para completar la angustiante secuencia, el actor mexicano Jason Romo también requirió asistencia médica inmediata. Aunque Romo logró concluir su actividad con una sonrisa de satisfacción por el deber cumplido, el esfuerzo físico fue tal que su cuerpo no soportó más y fue necesario retirarlo del área de competencia en camilla.

¿La Isla seguirá transmitiendo?

El reto de “La Isla: Desafío Extremo”, que busca un ganador de 200 mil dólares, ha demostrado ser no solo una prueba de carácter, sino una batalla real por la salud y la seguridad. Estos fueron algunos de los comentarios que aparecen en las redes:

Este programa es demasiado extremo para artistas que NO son deportistas

El Gary se tira al piso todos los días

Yo no aguantaría ni un día

Demasiados participantes con desmayos y situaciones de salud. Esta temporada parece que viene complicada

Ya en la temporada anterior hubo varios accidentes muy serios. Deberían bajar la intensidad de los retos y brindar mejor alimentación.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO