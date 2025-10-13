Se “frena” proceso de regularización

Sólo uno de cada 10 trámites que se inician se terminan; la mayoría desiste por tantas restricciones

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El proceso para legalizar vehículos de procedencia extranjera atraviesa su peor momento en Tamaulipas.

Las cifras lo confirman: solo uno de cada diez autos logra completar el trámite ante los módulos del Registro Público Vehicular (Repuve), advirtió Jesús Manuel Zúñiga Maldonado, coordinador estatal de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (ONAPPAFA).

El dirigente explicó que cientos de propietarios han desistido de legalizar sus unidades al descubrir que los lineamientos del decreto federal emitido en octubre de 2021 son demasiado restrictivos.

Por ello, muchos vehículos quedan fuera del proceso por detalles mínimos en modelo, procedencia o especificaciones técnicas.

“Los filtros son tan estrictos que la mayoría de los interesados terminan retirándose de los módulos sin poder regularizar su automóvil”, lamentó.

Zúñiga Maldonado pidió a las autoridades federales revisar y actualizar las reglas de operación del programa, con el fin de ampliar el beneficio y brindar certeza jurídica a las familias que dependen de esos autos para trasladarse o trabajar.

Recordó que el programa federal inició con gran aceptación y benefició a miles de propietarios, pero actualmente enfrenta un desplome significativo debido a las limitaciones del decreto.

Aun con la baja afluencia, los módulos del Repuve continúan operando en todo el estado, mientras los dueños de autos esperan que el Gobierno de la República modifique los criterios antes de que concluya la prórroga vigente, prevista hasta el año 2026.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN