Tamaulipas en el Top 5

La delegación tamaulipeca cierra con 99 medallas en paraatletismo de la Paralimpiada Nacional 2025

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas volvió a demostrar su alto nivel competitivo en el deporte adaptado al concluir su participación en la disciplina de paraatletismo de la Paralimpiada Nacional 2025 con un total de 99 medallas, distribuidas en 34 de oro, 33 de plata y 32 de bronce, que colocaron al estado dentro del Top-5 nacional, únicamente detrás de Jalisco, Sinaloa, Nuevo León y Estado de México.

El director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, confirmó la cifra final de preseas y destacó que este resultado refleja el trabajo constante de atletas, entrenadores y familias, así como el respaldo del Gobierno del Estado que encabeza Américo Villarreal Anaya.

La delegación tamaulipeca cerró su participación con broche de oro, gracias al triunfo de Karen Fernanda Juárez Loera, Gabriel Alejandro “La Flecha” Avilés González, Daniel García Villa y Cristian Rafael del Ángel Gómez, quienes obtuvieron la medalla dorada en relevos 4×100 categoría T21 Superior.

Por su parte, la tampiqueña Ruth Guadalupe Padilla Loaiza conquistó el oro en lanzamiento de disco F38 juvenil mayor, bajo la dirección de su entrenadora Lluvia Estrella Castillo Ávila.

Entre otros logros, Brayan de Jesús Díaz Rendón consiguió bronce en lanzamiento de bala TF42 y una plata en jabalina; Armando Guadalupe Sandoval Barrientos obtuvo plata en jabalina TF38; Cristian Bernardo Mendoza Álvarez logró bronce en salto de longitud F38; y Pascual Adrián Ruiz Araujo se colgó bronce en los 400 metros T21.

El equipo conformado por Daana Ashley Mendoza Epifanio, Analí Zahar Becerra Martínez, Carlos Daniel Martínez Yañez y Luis Francisco Trujillo también sumó bronce en relevos mixtos 4×100, mientras que Martínez Yañez consiguió además plata en 400 metros T25 y Jesús Leonardo Pérez Arellano obtuvo plata en lanzamiento de bala F46, con la guía del entrenador Erick López.

Un hecho destacado fue la medalla de oro obtenida por Alexis Ornelas, quien hizo historia al convertirse en el primer atleta tamaulipeco en ganar en la clase T72 —modalidad en pista con dispositivo especial—, marcando un precedente en la competencia.

Virués Lozano subrayó que estos resultados reafirman a Tamaulipas como una potencia nacional en paraatletismo, y que el estado se mantiene por encima de la media nacional y cerca del Top-10 general en la clasificación de la Paralimpiada Nacional 2025.